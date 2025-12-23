Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić ugostio je aktuelnu ekipu, ali pre nego što je otpočeo emisiju, on je sve šokirao svojim stajlingom!

Ognjen je, naime, na samom početku emisije otkrio zbog čega je on, kao i muški deo gostiju, obučen u škotsku suknju.

- Kako da objasnim sad ovo?! U jednoj emisiji koja se desila ove godine, bili smo u ovom sastavu, pa smo se dogovorili da napravimo ovu novogodišinju emisiju. Tu je bio Heni koji je pristao da bude deo naše ekipe i obukao je škotsku suknju. Ja sam tada lupio da obrijemo sve, ostavimo brkove i obučemo škotske suknje - rekao je Ognjen.

Nakon ovoga, Đani je ustao i pokazao kako izgleda u ovoj suknji, te je tako predstavio i Tamaru Milutinović, ali i Borka Radivojevića.

"Rođaci smo"

Podsetimo, voditelj Ognjen Amidžić na malim ekranima je oko dve decenije, a ljubav prema televiziji i novinarstvu nasledio je od svog oca. Ipak, malo je poznato da je još jedno poznato TV lice iz njihove familije.

Naime, Ognjenu je njegova koleginica, voditeljka Aleksandra Jeftanović rođaka.

- Moja prababa je Jeftanović. Aleksandra i ja vodimo poreklo iz istog mesta. Znamo se godinama i rođaci smo. Nisam je dugo video, ali se često čujemo - otkrio je Amidžić, dodajući da mu je ona pomogla da dobije posao na "Pinku".

