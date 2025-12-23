Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Dejan Dragojević pokazao je kako u domu kiti jelku sa majkom Biljanom i devojkom Jovanom Stojanović, kao i da među njima vlada harmonija.

Dejan koji sa devojkom otvara piceriju, na svom Jutjub kanalu podelio je kako u njihovom domu izgleda ukrašavanje kuće za Novu godinu.

U svemu mu je pomogla majka i njegova lepša polovina sa kojom Dragojević želi decu. One su udruženim snagama odmah krenule u akciju pomeranja nameštaja, čišćenja i na samom kraju dekoracije.

Biljana se na početku našalila na Jovanin račun i kada je krenula u čišćenje pružila joj moralnu podršku.

- To kad snajka pogura - rekla je Dejanova majka.

On se sa majkom složio, pa je Jovani poručio da se lati metle.

- Snajka će ovde morati da se uhvatiti metle - našalio se on.

Oni su ukrašavanje pretvorili u pravu zabavu, pa su stavili novogodišnje naočare i kapice, a majka Biljana je pustila glas i zapevala. Za razliku od klasičnih novogodišnjih jelki, oni su se potrudili da njihova bude posebna, pa su ubacili male medvediće i vunu koja podseća na sneg.

Zatim su se opustili i uz čašu vina završavali dekoraciju. Na dnu jelke stavili su irvase i Deda Mrazove kočije koje su upotpunile izgled njihove jelke.

" Ne mogu da obrišem svoju prošlost"

Podsetimo, Dejan se nedavno osvrnuo na rijaliti koji je njegova davna prošlost.

- Dobar sam sa jako malo njih iz rijalitija, a tamo svi oni gledaju da se nakupe informacija i da uđu u narednu sezonu. To je najgori zarađen novac ikada, toliko ti se cedi psiha, teško je, neizdrživo i treba ti dve godine nakon da se oporavim. Da uzmeš pola miliona, nije lako. Lakše je uzeti napolju 500 evra, jer ovo ne znaš da li će ti se odraziti na psihu, zdravlje, porodicu, prijatelje, pa i kako ćeš se sam prikazati. Mnogi su upropastili sebi život, jer ne znaju da se nose. Dao sam svoj život na tacni i dalje je tako, samo ga sada ja serviram – sa osmehom priča on i dodaje da je svojoj izabranici skrenuo pažnju na njegovu prošlost.

- Naši životi su javni od 2016. godine i sve postoji javno, a sve je to trajno. Rekao sam Jovani kad smo se upoznali, jel si svesna kakav vagon vučem sa sobom, još tad nije bilo ništa u vezi vere, rekao sam joj tu ti je ova, tu ti je ona, a sa njima i svi ostali. Ima jedan vagon i iza mene još sedamsto vagona. Ne mogu da obrišem svoj život, crno na belo ima dokumentovano, ne mogu da slažem. To sam što sam, ali ona je prihvatila.

