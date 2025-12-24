Slušaj vest

Darko Lazić otputovao je u Švedsku na nastup, a kada je krenuo da se sprema doživeo je veliko iznenađenje.

Darko je snimio garderobu koju mu je supruga Katarina spakovala za nastup koji je imao te večeri.

- Došao u Švedsku da pevam moja žena me je spakovala crne farmerke, crni džemper, cipele... Ja joj rekao da mi spakuje i crne čarape i ona ih je spakovala - započeo je priču Darko koji je pokazao da mu je Kaća greškom spakovala svoje čarape sa cirkonima.

- Ali pogledajte kakve čarape mi je spakovala. Hvala ti, ljubavi, puno, nisi morala, znam da me voliš - rekao je Darko.

Žena spakovala Darka Lazića Izvor: Instagram

Buran ljubavni život

Inače, Darko ima buran ljubavni život. Pored braka sa Anom Sević on je bio veren sa Marinom Gagić, a imao je i više javnih veza. Nedavno je govorio o ljubavi i otkrio kakav je u odnosima.

- Jesam prepotentan, umem da budem bezobrazan, ali na kraju ja popustim. Prvi se izvinim, priznam da sam kriv i kada nisam. Zašto ne bih popustio? Vrlo je jednostavno. Kod nas je uvek zagrljaj taj koji uvek smiri sve. Po mom mišljenju, to je veoma važno u odnosu dvoje ljudi - rekao je on u emisiji "Magazin In" i dodao: