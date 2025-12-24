Slušaj vest

Nekadašnja rijaliti učesnica i tiktokerka Marijana Zonjić pokazala je kako izgeda njena kuća u susret novogodišnjim praznicima.

Marijana koja se nedavno porodila, objavila je snimak svoje kuće u Podgorici i pokazala kako je dvorište ukrasila lampicama i irvasima sa sankama, a u pozadini se video njen automobil od 50.000 evra.

Bivša zadrugarka, koja je prekinula prijateljstvo sa Dalilom, dekorisala je i terasu u istom stilu, a posebnu pažnju privuklo je svetleće drvo koje je bilo na stolu. Svuda po ustakljenoj terasi visile su lampice u obliku zvezdi.

Kupila kuću od snimaka sa Tiktoka

Inače, Marijana je ranije otkrila kako je kuću i automobil kupila pomoću snimanja za društvenu mrežu Tiktok.