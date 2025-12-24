Slušaj vest

Pevačica Nikolina Kovač i njen suprug Saša Kapor čekaju treće dete, a u intervju za Informer nisu krili uzbuđenje, ali i strah zbog svega što ih čeka.

Nakon što su nedavno otkrili pol bebe, Saša i Nikolina otišli su u prvu nabavku za novog člana porodice i tom prilikom otkrili kako se pripremaju za sve što ih čeka u narednim mesecima, do Nikolininog porođaja.

Ko će ustajati noću, mama ili tata?

Nikolina: Mama će svakako ustajati, ali ni tata neće izostati.

Da li pomažete Nikolini oko kućnih poslova?

Saša: Ona nije zahtevna trudnica, radoholik je, ne voli da lenčari. Kad ustane, voli da bude u pokretu, dinamična je.

Kada govorimo o stvarima za bebu, šta je najskuplje što ste danas ubacili u korpu?

Saša i Nikolina: Najvrednije stvari se nalaze kod kuće, to je porodica. Najvažnije je da ono što uzmemo da nam je lepo, da se beba oseća sigurno, zbog putovanja, zbog izlaženja u šetnju. Izdvojili bismo krevetac i kolica, to je ono što se najviše koristi.

Da li se plašite trećeg porođaja, postoji li uzbuđenje?

Nikolina: Kako da ne, preispitujem se kako ću, šta ću, naravno da postoji strah, ali to je sve normalno, svaka žena koja je trudna prolazi kroz to i ima neku vrstu dileme i preispitivanja u glavi. Nisam ni ja izuzetak. Ali, trudim se da se ne opterećujem, jer znam koliko energije to odnosi.

Većina poznatih ličnosti, bira privatne klinike za porođaj, koja je Vaša odluka?

Nikolina: Ja imam drugačije mišljenje, zbog situacija koje smo imali sa Nikolajem, imam totalno poverenje u državnu kliniku, u kojoj ću se poroditi, i u svog doktora koji me porađao sa Nikoletom. Osećam se sigurno kada odem kod njega na pregled i on mi vodi trudnoću, nešto je rekao da ide na odmor, ja sam mu rekla da ne ide, jer zaista je veliki stručnjak. Ako nešto krene po neplanu, u državnoj klinici, mogu svi da uskoče, što nije slučaj sa privatnim. To je moje mišljenje.

Važite za jedan od najskladnijih parova na estradi, da li dolazi nekad do svađa kada ne razgovarate danima?

Nikolina: Ne, nije bilo momenata kad ne razgovaramo danima, možda je na početku bilo svađa koje traju, ali se to ubrzo reši, kao da ništa nije ni bilo. Ljudi se bore sa mnogo većim problemima, mi ne pridajemo značaj trivijalnim stvarima. Ali, naravno nikad nije savršeno, svaki dan nosi neke svoje obaveze. Malopre me je iznervirao, što smo umalo zakasnili, ali to se dešava.