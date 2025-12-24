Slušaj vest

Pevač Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža sa prvom suprugom dobio je četvoro dece - tri ćerke i sina, dok mu je druga žena podarila blizance.

Baja je veoma posvećen porodici, a njegovi naslednici se nikada nisu eksponirali u javnosti. On je sada objavio na Instagramu fotografiju sa ćerkom Ljiljanom koja je proslavila 28. rođendan.

"Moja Ljiljana dvadeset i osam godina. Srećan rođendan!", napisao je pevač uz sliku iz porodičnog doma kod novogodišnje jelke dok nisu skidali osmehe sa lica.

Baja Mali Knindža sa ćerkom

Bajina naslednica Ljiljana bavi se tenisom i godinama živi na relaciji SAD-Srbija. Ona je poslednjih godina nastupala za Union Buldogse, sad je seniorka, a u sezoni 2019/20 bila je izabrana za "AAC All-Academic" tim.

Nije bio uvek uz njih

Inače, jednom prilikom Mirko je govorio o naslednicima i istakao da žali zbog izgubljenog vremena sa njima.

"Svaki momenat sa decom mi je najbitniji. Nisam bio uz njih, jer sam često putovao zbog nastupa, ali svaki svoj slobodan dan gledam da im posvetim. Po tri meseca sam umeo da provedem na drugom kontinentu". rekao je Pajčin jednom prilikom.

"Ona me je promenila"

Podsetimo, Baja Mali Knindža 2017. oženio se Dijanom, te je jednom prilikom istakao koliko ga je ona promenila.