Slušaj vest

Voditeljka Dea Đurđević je trudna i sa svojim dečkom Lazarom, sa kojim je obnovila romansu nakon 15 godina. Ona je jednom prilikom govorila o odnosu sa majkom sa kojom je jako bliska, dok sa ocem nema kontakt.

- O tati nikad nisam pričala. On je bio tu do neke moje 20 godine i posle je samovoljno odlučio da ode. Otišao je iz mog života, iz našeg. Kada se razveo od mame, razveo se i od mene - pričala je Dea Đurđević jednom prilikom.

- Sada mi je ravna linija, a tada sam jako patila. Tata mi se već 12 godina ne javlja uopšte - rekla je voditeljka, pa tada drhtavim glasom dodala da ne bi želela previše da dira u bolnu ranu.

1/7 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen

"Tata mi se javio samo kad sam imala nesreću"

- Moram da se ispravim, javio mi se samo za vreme nesreće i posle toga više nije. Ne bih da pričam o tome, prosto da otvaram stare rane. Takvo odrastanje me je odredilo da budem jača. Više sam odrasla sa dečacima nego sa devojčicama. Prava sam muškarača, sve sređujem za pet minuta, svaki problem. To sam nekako naučila, išla sam na utakmice i od navijača sam naučila šta je lojalnost i ljubav - rekla je ona tada.

Novi dečko Dee Đurđević nije iz javnog sveta

Inače, Lazar se ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost.

Inače, Dea je na Instagramu podelila prve fotografije nakon što je saznala da je trudna.