Ana Nikolić pre dva dana je izbacila novu, dugo najavljivanu pesmu "Nije mi 22" i napravila apsolutni haos na muzičkim platformama i društvenim mrežama.

Oko nove numere nastao je delirijum, a rezultati su oborili sve rekorde.

Istorija hita koji je zaludeo region

Pesma "Nije mi 22" prvi put se pojavila na društvenim mrežama kada je pokupila sve simpatije ljudi, te je u rekordnom roku postala viralna i pravi hit. Mnogi su se pitali odakle je pesma, ko je autor i koji izvođač peva numeru koja je zaludela region. Istina je da je u tom trenutku nepoznati autor putem veštačke inteligencije napravio delo koje je napravilo apsolutni delirijum. Ubrzo su krenuli komentari da bi Ana Nikolić najbolje otpevala pesmu, te su se pojavile i verzije gde navodno Jovana Pajić peva istu pesmu što je ona kasnije i demantovala. Putem veštačke inteligencije ljudi su pravili razne verzije pesme i sve više priželjkivali da čuju glas upravo Ane Nikolić.

Anu pronašla pesma

Te vesti su došle i do pevačice koju je pesma oduševila, te je rešila da je upiše u svoj muzički opus uz konstataciju da ona nikada nije tražila pesme, već su one pronalazile nju. Tako je bilo i ovoga puta.

Nikolićeva je kupila već postojeći hit, te su sve verzije zbog autorskih prava nestale sa društvenih mreža.

Probijanje rokova

Od tada je krenulo nestrpljenje i opšte ludilo oko pesme koja se čeka u Aninom izvođenju i maniru, a ona je po svom starom običaju probijala najavljene vremenske rokove. U jednom trenutku, pevačica je objavila samo segment numere kao najavu, koja se rapidno šerovala i podigla tenziju oko čekanja.

Ova situacija je već postala manir kada je ona u pitanju, jer je i prethodne pesme na isti način najavljivala, a poslednji album koji je izbacila nakon prvog puštanja i to nakon ponoći je obrisala, pa naknadno vratila. Pesme su u to vreme doživele vrhunac i to samo sa jednom njenom fotografijom iz lifta.

Spot

Publici je obećala i vizualizaciju i otkrila da će ekskluzivne kadrove snimati na Maldivima. Ali da kod Ane nije ništa po planu i da je sve spontano, govori činjenica da taj spot nije ugledao svetlost dana.

Kako piše Scandal, Ana je izgubila taj materijal i rešila da više ne čeka, te je iz starih spotova iskoristila segmente koji nisu pušteni u javnost i od toga napravila rešenje koje je zaličilo na filmske scene. Kombinacija starog materijala i Ana u sadašnjem izdanju spojeni su u jedno i kompletan projekat je pre samo dva dana pušten u javnost.

Delirijum

Iako je pesma mesecima bila viralna na mrežama i očekivalo se da je euforija opada, Anino izvođenje za samo 24 sata napravilo je kolaps na Jutjubu i oborilo sve najsušanije numere u datom trenutku, te se pevačica našla prva u trendingu. Komentari o njenoj posebnoj emociji pljušte na svim platformama, a oduševljenje ne jenjava.

Pored zasićenosti publike koja je pesmu poznavala već neko vreme, pored probijanja rokova za objavljivanje i spota koji nije onakav kakav su svi očekivali, Ana je ponovo isplivala na sam vrh.

Pevačica se našla prva u treningu ne samo u Srbiji već i u Hrvatskoj, BIH, Crnoj Gori i Austriji.

Fenomen Ane Nikolić

Mnogi drugi pevači sa sličnim situacijama ili mnogo manjim "greškama" pretrpelu su osude javnosti, surove komentare publike, ali se kod Nikolićeve to nije desilo. Danas se ne prašta ni najmanji propust, a kritike su oprečne kada su u pitanju stajling, privatni skandali, produkcija, emocija, tekst i sve ono što čini jedan projekat. Ali ne i kad je u pitanju Nikolićeva.

Ani je izgleda sve dozvoljeno. Ona sa svim svojim nesavršenostima, manama i spontanošću izgleda da je dovoljno kupila publiku da joj veruju i vole sve što uradi, pa makar to bilo i kasnije od najavljenog. Iako deluje neverovatno, istinu govore činjenice i brojke koje su na njenoj strani. Pesma "Nije mi 22" bliži se prvom milionu pregleda, a novi projekat Ane Nikolić ponovo je pomerio granice.

