DEA ĐURĐEVIĆ VIŠE NE VODI JUTRARNJI PROGRAM: Uzela trudničko bolovanje, evo koga ćemo da gledamo pored Sarape
Dea Đurđević (33) čeka prvo dete sa izabranikom Lazarom, kojeg nije predstavila do sada javnosti, a dan nakon što se saznalo da je u drugom stanju, voditeljka se nije pojavila u jutarnjem programu.
Naime, Deu je ovog jutra zamenila koleginica Jovana Maksimović koja je vodila program sa kolegom Predragom Sarapom, te je Deina stolica bila prazna.
- Dea je donela odluku da odmah ode na trudničko bolovanje, koju su Milica i Željko Mitrović podržali. Znate da je imala tešku nesreću i brojne operacije, od tad ima nekoliko terapija koje mora da pije i želi da joj trudnoća prođe u najboljem redu. Sve kolege su se obradovale što je u drugom stanju i podržale njenu ulogu da se na neko vreme povuče sa TV ekrane - rekao je izvor za Republiku.
Oglasio se Mladen Mijatović
Podsetimo, Mladen Mijatović i Dea Đurđević bili su godinama u vezi, a nakon što se saznalo da je trudna, on se oglasio ya Pink.rs.
- Srećan sam što čujem lepe vesti. Dea je dobar čovek, siguran sam da će biti dobra majka - rekao je Mladen Mijatović.