Slušaj vest

Dea Đurđević (33) čeka prvo dete sa izabranikom Lazarom, kojeg nije predstavila do sada javnosti, a dan nakon što se saznalo da je u drugom stanju, voditeljka se nije pojavila u jutarnjem programu.

Naime, Deu je ovog jutra zamenila koleginica Jovana Maksimović koja je vodila program sa kolegom Predragom Sarapom, te je Deina stolica bila prazna.

1/8 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Dea je donela odluku da odmah ode na trudničko bolovanje, koju su Milica i Željko Mitrović podržali. Znate da je imala tešku nesreću i brojne operacije, od tad ima nekoliko terapija koje mora da pije i želi da joj trudnoća prođe u najboljem redu. Sve kolege su se obradovale što je u drugom stanju i podržale njenu ulogu da se na neko vreme povuče sa TV ekrane - rekao je izvor za Republiku.

1/7 Vidi galeriju Jovana Maksimović Foto: Pritnscreen

Oglasio se Mladen Mijatović

Podsetimo, Mladen Mijatović i Dea Đurđević bili su godinama u vezi, a nakon što se saznalo da je trudna, on se oglasio ya Pink.rs.