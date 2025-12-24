Slušaj vest

Dea Đurđević na samom kraju godine objavila je najlepše vesti i otkrila da će uskoro postati mama.

Voditeljka je nedavno govorila o svom partneru, te nije krila koliko je srećna u novoj ljubavi.

Venčanje iz snova

Pre samo nekoliko meseci je pričala i o svom mogućem venčanju i otkrila kako bi volela da to jednog dana izgleda.

Naime, Dea je tada objasnila da je tradicionalna žena, te da bi i svadbeno veselje bilo u skladu sa svim srpskim običajima.

- Što se svadbe tiče, volela bih da izgleda srpski, onako tradicionalno, od početka do kraja. To u gradu baš i nije moguće, ali nikad se ne zna. Ja sam tradicionalna žena, moraćemo neku ulicu da zatvorimo u tom slučaju. Mladoženja mora da ima to da me nasmeje u svakom trenutku, za ostalo ćemo lako - rekla je voditeljka za Blic, pa je potom pričala o životu na selu:

- Sebe bih lako mogla da zamislim tako da živim na selu. Ali navikla sam se na buku i gužbu. Za početak može neki mesec dana da se živi na selu, neka vikendica, da je mirno i ravno i da ima vode.

Priželjkivala najlepšu ulogu

Da je Dea trudna ona i njen partner Lazar saznali su pre nekoliko dana, što ih je neizmerno obradovalo, kao i članove njihovih porodica koji se raduju prinovi.

Voditeljka jutarnjeg programa dugo je priželjkivala da se ostvari u ulozi majke, te je prelepa vest neizmerno usrećila kako nju, tako i njenog partnera, a posebno se obradovala i voditeljkina Nena, koja jedva čeka da postane baka.

Ko je novi partner Dee Đurđević?

Kako saznaju domaći mediji, Dea i Lazar su se zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

