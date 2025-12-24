Slušaj vest

Dea Đurđević uskoro će se ostvariti u ulozi majke, a poznato je koliko je ona vezana za svoju mamu.

Dea je odrasla sa majkom koja joj je praktično bila i mama i tata, budući da je njen otac otišao kada je imala 20 godina i da sa njim nije u kontaktu.

Majčina slika i prilika

Dea sa svojom majkom Nensi Dodevski često deli zajedničke fotografije, a mnogi kažu da je njena slika i prilika. Nensi je lepa plavuša koja je poznata kao neko vedrog duha, pa nije ni čudo što je i njena ćerka uvek pozitivna.

Foto: Printscreen/Instagram

Voditeljka je jednom prilikom podelila fotografiju sa majkom i bakom, kada su usledili komentari oduševljenih pratilaca.

Mnogi konstatovali da je voditeljka slika i prilika svoje majke, i da Deina mama izgleda neverovatno za svoje godine.

Foto: Printscreen/Instagram

Ko je novi partner Dee Đurđević?

Kako saznaju domaći mediji, Dea i Lazar su se zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

1/8 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

Kurir/Puls

Dea Đurđević o nezgodi zbog koje je prošla kroz pakao: