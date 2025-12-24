Slušaj vest

Na regionalnoj muzičkoj sceni sve češće se govori o potrebi za novim, autentičnim glasovima koji ne nude prolazni hit, već pesme koje se slušaju emocijama. Upravo u tom prostoru pojavljuje se Josip Čolić, mladi umetnik čiji debitantski singl „Iluzije“ predstavlja ozbiljan, promišljen i emotivno snažan ulazak na scenu.

Iza ovog projekta stoji saradnja sa Feđom Imamovićem, autorom teksta i muzike, jednim od najcenjenijih muzičkih stvaralaca u regionu. „Iluzije“ su rezultat zajedničke ideje da se publici ponudi velika pesma sa snažnim tekstom, prepoznatljivom melodijom i produkcijom u rangu najvećih regionalnih izdanja.

Obrazovan umetnik i glas budućnosti

Ono što Čolića izdvaja već na samom početku karijere jeste činjenica da nije reč samo o talentovanom pevaču, već o obrazovanom mladom čoveku, koji je trenutno na završetku magistarskog studija. Upravo ta širina - spoj posebnog senzibiliteta i umetničke zrelosti – prepoznaje se i u njegovom muzičkom izrazu.

Na hrvatskoj sceni već se govori o Josipu Čoliću kao jednoj od najvećih nada nove generacije, ali „Iluzije“ jasno pokazuju da njegov domet ne poznaje granice – ovo je pesma koja komunicira sa publikom širom regiona.

Pesma koja nosi veru, nadu i emociju

„ILUZIJE“ su pesma o unutrašnjim borbama, veri, ljubavi i snazi da se ide dalje i kada je najteže. To je kompozicija koja ne pokušava da impresionira brzinom, već dubinom. Upravo takve pesme publika danas ponovo traži – pesme sa kvalitetnim tekstom, snažnom porukom, vrhunskim vokalom i produkcijom koja poštuje emociju.

Vokal Josipa Čolića je topao, prepoznatljiv i iskren – glas koji ne glumi emociju, već je živi. U vremenu površnih trendova, takva interpretacija dolazi kao osveženje.

Spoj energije i ideja

Na aranžmanu pesme radio je Alen Ćirić, dok je za mix i mastering bio zadužen Saša Dinić, čime je „Iluzijama“ dat moderan, moćan, ali istovremeno elegantan zvuk. Sve je podređeno pesmi, bez suvišnih efekata – baš onako kako zvuče velike i trajne numere.

Zanimljivo je da Josip Čolić i Feđa Imamović najveći deo vremena provode upravo u studiju. Kako sami kažu, studio je za njih mesto slobode – prostor u kojem se rađaju ideje, brišu granice i nastaju pesme koje imaju dušu. Njihova saradnja ne staje na ovom singlu

U pripremi je ceo album, na kojem rade intenzivno i posvećeno.

Novi album donosiće različite pesme, različite energije i emocije, ali sa jednom zajedničkom tačkom – svaka pesma biće unikatna i posebna za sebe. Cilj nije kvantitet, već kvalitet, pesme koje će trajati i koje će publika doživljavati lično.