Dea Đurđević na samom kraju godine objavila je najlepše vesti i otkrila da će uskoro postati mama. Već danas na malim ekranima gledaoci su pored njenog dugogodišnjeg kolege sa kojim vodi jutarnji program, Predraga Sarape, ugledali njenu zamenu.

Mi smo veliki tim

Predrag Sarapa se oglasio za domaće medije i progovorio o Deinom odsustvu i srećnim vestima iz života koleginice.

- Nije nova koleginica, ona je sa nama već dve pune godine. Jovana je već vodila program, svi smo mi veliki tim - rekao je Sarapa i otkrio da li je Đurđevićeva zvanično na trudničkom bolovanju:

"Stiže nam beba"

- Dea nije otišla zvanično na trudničko, prosto joj treba odmora. Još uvek je deo našeg tima i biće, i čekamo da sve to prođe da nam dođe sa još jednim pojačanjem, stiže nam beba. Ona nije otvorila bolovanje, ali da li će voditi program to sve zavisi od saveta lekara i njenog stanja. Zato ne mogu ništa zvanično da potvrdim sem da je još uvek tu, i da će zauvek biti sa nama - poručio je Sarapa za Telegraf.

Oglasio se Mladen Mijatović

Podsetimo, Mladen Mijatović i Dea Đurđević bili su godinama u vezi, a nakon što se saznalo da je trudna, on se oglasio ya Pink.rs.

- Srećan sam što čujem lepe vesti. Dea je dobar čovek, siguran sam da će biti dobra majka - rekao je Mladen Mijatović.

Ko je novi partner Dee Đurđević?

Kako piše Pink.rs, Dea i Lazar su se zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

