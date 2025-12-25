Slušaj vest

Ana Nikolić konačno je izbacila novu, dugo najavljivanu pesmu "Nije mi 22" i napravila apsolutni haos na muzičkim platformama i društvenim mrežama.

Nije mi 22, Ana Nikolić, kadrovi iz spota Foto: Printscreen/Youtube

Oko nove numere nastao je delirijum, a rezultati su oborili sve rekorde. Anina balada za sada je na prvom mestu na Jutjub trendingu u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Austriji.

Ova pesma, inače, stigla je i do Amerike. Kako se širi mrežama, odande su zainteresovani da otkupe autorska prava za vrtoglavu sumu.

Prema dostupnim informacijama, pregovori su u ranoj fazi i zasad se razmatraju modeli moguće saradnje. Ono što je činjenica jeste da će, ako je ova informacija tačna, najviše zaraditi autori pesme, koji su i dalje nepoznati široj javnosti.

Foto: Printskrin Instagram

Inače, pesma "Nije mi 22" prvi put se pojavila na Tiktoku, gde je pobrala sve simpatije, pa je u rekordnom roku postala viralna i pravi hit. Mnogi su se pitali odakle potiče pesma, ko je autor i koji izvođač peva numeru koja je zaludela region.

Istina je da je u tom trenutku nepoznati autor pomoću veštačke inteligencije (AI) stvorio delo koje je napravilo apsolutni delirijum. Ubrzo su krenuli komentari da bi Ana Nikolić najbolje otpevala tu pesmu i dočarala emociju koju numera nosi.

1/6 Vidi galeriju Kadrovi iz spota za pesmu "Nije mi 22" Foto: Printscreen/You Tube, Printscreen/Youtube, Pritnscreen/Youtube

U međuvremenu su se pojavile i verzije koje navodno peva Jovana Pajić, što je ona kasnije demantovala, a pesma je mogla da završi i u rukama Nadežde Biljić, koja je bila spremna da je kupi, ali joj se autori nisu javili. Koristeći veštačku inteligenciju, ljudi su pravili razne verzije pesme i sve više priželjkivali da čuju glas upravo Ane Nikolić.

Te vesti su došle i do pevačice, koju je pesma oduševila, pa je rešila da je upiše u svoj muzički opus. Nikolićeva je kupila već postojeći hit, pa su sve verzije nestale s društvenih mreža.

U jednom trenutku pevačica je objavila samo segment numere kao najavu, koja se rapidno šerovala i pojačala iščekivanje. Publici je obećala i vizuelizaciju i otkrila da će ekskluzivne kadrove snimati na Maldivima. Ona je tamo otputovala, angažovala je i ekipu, ali da kod Ane nije ništa po planu i da je sve spontano, govori činjenica da taj spot nije ugledao svetlost dana.

Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

Ana se u međuvremenu posvađala s Raletom i objavila pesmu i nemontirani materijal s Maldiva kao spot dok je ostala zarobljena u Dubaiju, ali je samo dan kasnije spot nestao s Jutjuba.

- Pustite me, nije mi dobro, nemojte mi to raditi. Šta je uradila? Izašao je spot. Platiću joj lekove - istakao je Rale za Kurir nakon što smo mu objasnili da je pesma bila puštena dok je on bio u avionu za Beograd.

Na kraju Ana je iskoristila kadrove iz spota "Klinika", od toga napravila novi video i ponovo isplivala u sam vrh.

Foto: Instagram

Mnogi drugi pevači sa sličnim situacijama ili mnogo manjim "greškama" pretrpeli su osudu javnosti, surove komentare publike, ali se kod Nikolićeve to nije desilo. Danas se ne prašta ni najmanji propust, ali ne i kad je u pitanju Nikolićeva.

Foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

