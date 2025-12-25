Slušaj vest

Kim Kardašijan opljačkana je 2016. godine tokom svog boravka u Gradu svetlosti za vreme Nedelje mode.

Dok je bila sama u luksuznom apartmanu u centru francuske prestonice, nekoliko maskiranih muškaraca ušlo je u smeštaj predstavljajući se kao policajci. Oni su je vezali i zaključali u kupatilo, a zatim joj ukrali nakit, uključujući i verenički prsten koji je dobila od Kanjea Vesta. Ukupna vrednost ukradenih dragocenosti procenjena je na 10 miliona dolara.

Naša ekipa koja je nedavno boravila u Pariz, posetila je mesto gde se nalazi ovaj apartman.

U pitanju je "Hôtel de Pourtalčs", poznat i kao "No Address Hotel" - luksuzna rezidencija - apartmanski hotel u osmom arondismanu Pariza (u blizini Crkve Madlen), jedna od najprestižnijih lokacija u gradu. Radi se o istorijskom objektu pretvorenom u ekskluzivne apartmane. Zgrada je iz 19. veka i često je zovu "No Address" zbog zagarantovane diskrecije.

U okviru hotela nalazi se svega devet luksuznih apartmana, kao i recepcija i osoblje, a usluga uključuje ličnog kuvara i druge usluge, što ga čini tajanstvenijim od klasičnih velikih hotela.

Zbog diskrecije i ekskluzivnosti, objekat je bio popularan među brojnim svetskim zvezdama. Između ostalih, tu su boravili i Madona, Mik Džeger, Leonardo Dikaprio, Zlatan Ibrahimović i drugi.

Zanimljivo je da ovaj hotel nema ni zvanični veb-sajt, broj telefona ni standardnu oznaku, pa se informacije o rezervacijama i dolascima prenose direktno uz pomoć agenata i menadžera.

Kako se kasnije ispostavilo, hotel je u trenutku pljačke rijaliti zvezde bio loše obezbeđen - kamere su bile neaktivne, a kodovi i sistem nisu ažurirani, što je olakšalo upad pljačkaša.

Kardašijanova prilikom pljačke nije fizički povređena, ali je kasnije izjavila da je ovaj događaj na nju ostavio snažne posledice. Pljačka, koja je nazvana pljačkom veka, izazvala je veliku pažnju javnosti i medija širom sveta, kao i rasprave o bezbednosti javnih ličnosti i rizicima koje nosi preterano deljenje informacija o lokaciji i imovini na društvenim mrežama.

Francuska policija je sprovela opsežnu istragu i u narednim mesecima uhapsila više osumnjičenih, od kojih su neki bili stariji kriminalci s debelim dosijeima. Slučaj je postao jedan od najpoznatijih kriminalnih događaja povezanih sa slavnim ličnostima u poslednjoj deceniji.

Kim je u maju ove godine svedočila povodom pljačke na sudu u Parizu i istakla da se od tog momenta sve promenilo u njenom životu.

- Bila sam uverena da će me silovati i upucati. Pomolila sam se i samo nadala da Kortni neće doći u stan i videti ovo sve. Stvarno sam mislila da ću umreti. Ovaj zločin je najstrašnije iskustvo u mom životu i ostavilo je trajne posledice na mene i porodicu. Iako nikada neću zaboraviti šta se desilo, verujem u moć odgovornosti i molim se za isceljenje svih - rekla je kroz suze Kardašijanova.

Na kraju je osmoro ljudi osuđeno zbog oružane pljačke, nazvali su ih "dede pljačkaši". Četvoro osumnjičenih osuđeno je na do osam godina zatvora, većinski uslovno, ali su kaznu već odslužili u pritvoru, a dvoje ljudi je oslobođeno optužbi.

