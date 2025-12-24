Slušaj vest

Pitanje koje godinama izaziva rasprave među ljubiteljima domaće muzike glasi – koja je najlepša domaća balada svih vremena?

Ukusi su različiti, emocije još jače, ali kada se povede razgovor o baladama svako ima ‘onu jednu’ koja ga uvek dirne u dušu, zbog čega smo rešili da pitamo veštačku inteligenciju koja je najlepša balada na domaćoj muzičkoj sceni.

Najlepša balada po mišljenju veštačke inteligencije

Odgovor je „Ti si mi u krvi“Zdravka Čolića, numera koja decenijama ne gubi snagu. Njeni stihovi i danas bude emocije, pevaju se na koncertima uglas i važe za jednu od najiskrenijih ljubavnih ispovesti na domaćoj sceni.

Balada koja podjednako pogađa i mlađe i starije slušaoce, bez obzira na vreme u kojem je nastala. Mada, konkurencija joj nije mala.

Među pesmama koje se često pominju kao večni favoriti nalaze se i „Bacila je sve niz reku“ grupe Indexi, bezvremenska balada koja nosi posebnu težinu i tugu, zatim „Igra bez granica“ Tošeta Proeskog, pesma koju mnogi smatraju jednom od najemotivnijih ikada snimljenih na ovim prostorima.

