OVO JE NAJLEPŠA BALADA PO MIŠLJENJU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Pesma važi za jednu od najiskrenijih ljubavnih ispovesti na domaćoj sceni
Pitanje koje godinama izaziva rasprave među ljubiteljima domaće muzike glasi – koja je najlepša domaća balada svih vremena?
Ukusi su različiti, emocije još jače, ali kada se povede razgovor o baladama svako ima ‘onu jednu’ koja ga uvek dirne u dušu, zbog čega smo rešili da pitamo veštačku inteligenciju koja je najlepša balada na domaćoj muzičkoj sceni.
Najlepša balada po mišljenju veštačke inteligencije
Odgovor je „Ti si mi u krvi“Zdravka Čolića, numera koja decenijama ne gubi snagu. Njeni stihovi i danas bude emocije, pevaju se na koncertima uglas i važe za jednu od najiskrenijih ljubavnih ispovesti na domaćoj sceni.
Balada koja podjednako pogađa i mlađe i starije slušaoce, bez obzira na vreme u kojem je nastala. Mada, konkurencija joj nije mala.
Favoriti
Među pesmama koje se često pominju kao večni favoriti nalaze se i „Bacila je sve niz reku“ grupe Indexi, bezvremenska balada koja nosi posebnu težinu i tugu, zatim „Igra bez granica“ Tošeta Proeskog, pesma koju mnogi smatraju jednom od najemotivnijih ikada snimljenih na ovim prostorima.
Kurir/Grand
