Slušaj vest

Dea Đurđević u blagoslovenom je stanju, a ona i njen partner za nekoliko meseci dobiće bebu.

Voditeljka je dugo priželjkivala ove lepe vesti, a nove fotografije govore da blista u trudnoći.

Dea nekada

Malo ko se seća da je voditeljka Dea Đurđević nekad bila vatreni fan Nemanje Stevanovića koji se 2008. godine takmičio u Zvezdama Granda.

Foto: ATA images, Printscreen/Youtube

Bila je redovan gost na Košutnjaku, ali i najveselija navijačica sa pirsingom na pupku.

Svaki put kada bi je kamere snimile izgledala je kao da se super zabavlja, a tada je imala samo 16 godina i nosila je kikice.

Foto: ATA images, Printscreen/Youtube

Kada je doživela tešku saobraćajnu nezgodu, Nemanja Stevanović je stao uz nju i poslao joj poruku podrške.

- Pre 12 godina si ti mene bodrila, navijala za mene, bila najvatrenija i najglasnija od svih ljudi u publici. Sada ja navijam za tebe, i moja porodica i ja ti šaljemo pozitivnu energiju i želimo brz oporavak.

Stiže beba

Voditeljka je samo nekoliko dana pred kraj 2025. godine otkrila lepe vesti i saznala da je u drugom stanju. U današnjoj emisije se nije pojavila, a njen dugogodišnji kolega Predrag Sarapa otkrio je da li je na trudničkom bolovanju.

- Dea nije otišla zvanično na trudničko, prosto joj treba odmora. Još uvek je deo našeg tima i biće, i čekamo da sve to prođe da nam dođe sa još jednim pojačanjem, stiže nam beba. Ona nije otvorila bolovanje, ali da li će voditi program to sve zavisi od saveta lekara i njenog stanja. Zato ne mogu ništa zvanično da potvrdim sem da je još uvek tu, i da će zauvek biti sa nama - poručio je Sarapa za Telegraf.

Foto: Instagram

Ko je partner Dee Đurđević?

Dea Đurđević i njen novi emotivni partner Lazar, s kojim je uplovila u vezu nakon raskida dugogodišnje ljubavi s kolegom Mladenom Mijatovićem, poznaju se godinama.

Oni su se navodno zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, pa su kroz godine izgubili kontakt.

Čak 15 godina kasnije usledio je sudbonosni, ponovni susret, a oni su potom započeli vezu.

Novi partner voditeljke nije javna ličnost, pa se ne eksponira u medijima, a ona poštuje njegovu želju da sačuva privatnost, pa kriju svoju ljubav daleko od očiju javnosti.

1/8 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Dea o Lazaru

Dea Đurđević otvoreno je priznala da je ponovo zaljubljena, a nedavno je prvi put progovorila o svom novom dečku.

Kako ističe, njemu ne smeta što se njen bivši dečko, Mladen Mijatović, koji se nedavno vratio na televiziju Pink, i ona često sreću, budući da rade na istoj televiziji.

- Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razume. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna - ispričala je Dea za Blic.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: