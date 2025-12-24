Slušaj vest

U organizaciji AS STUDIOTON i ASPA Pro Academy, tokom novembra i decembra su održane četiri edukativne radionice u oblasti muzičke produkcije i muzičkog stvaralaštva.

Uz podršku Aleksandra Sofronijevića i Ivana Kljajića, radionice su okupile renomirane domaće i međunarodne predavače i muzičare, kao i polaznike željne znanja, razmene iskustava i rada u modernom studijskom okruženju AS STUDIOTON-a u Beogradu.

Serija radionica je otvorena temom Art of Songwriting sa Hristinom Vuković, koja je polaznicima približila proces nastanka pesme kroz spoj emocije, strukture i ličnog izraza, prenoseći sopstveno bogato autorsko iskustvo.

Nakon toga, vokalna radionica Contemporary Voice Training sa međunarodnom vokalnom mentorkom Eevom, omogućila je intenzivan praktičan rad na tehnici pevanja, disanja, kontroli glasa i razvoju autentičnog vokalnog identiteta.

U decembru je fokus stavljen na produkcijske veštine kroz dve specijalizovane radionice. Modern Mixing Techniques sa Janom Magdevskim pružila je polaznicima uvid u savremene pristupe miksovanju aktuelnih muzičkih žanrova, kroz rad na realnim sesijama.

Akcenat je stavljen na donošenje produkcijskih odluka u realnim uslovima i razumevanje odnosa između tehničkih i estetskih elemenata miksa. Na poslednjoj radionici u nizu, Music Production Essence, Voja Aralica je polaznicima približio suštinu muzičke produkcije prenoseći svoje bogato profesionalno iskustvo. Ova radionica je dala odgovore na pitanja o kreativnom produkcijskom procesu, od početne ideje do finalne verzije pesme.

Ovim edukativnim ciklusom AS STUDIOTON i ASPA Pro Academy su potvrdili svoju posvećenost kvalitetnoj muzičkoj edukaciji i kreiranju prostora za razmenu znanja i povezivanje profesionalaca u muzičkoj industriji.