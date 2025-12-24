Slušaj vest

Preduzetnik i biznismen Branko Babić, iako prema sopstvenom priznanju nedavno - nije planirao da živi u svom zavičaju, danas u Ratkovu poseduje pravi dvorac koji deli sa izabranicom Milicom Šćekić,. On je za blizance, koje je nedavno dobio sa suprugom Milicom, napravio pravi raj, a dotakao se i brojnih tema.

- Da budem iskren, nikad nisam planirao da živim ovde. Kad sam bio klinac, životna želja mi je bila da pobegnem iz ovog sela. Onda sam kukao i plakao i molio roditelje da me pošalju u srednju školu u Novi Sad, odatle se selim u Beograd, posle toga sam živeo u Monaku... Kupio sam ovo imanje da napravim vikendicu kako bih, eto, ponekad bio tu. Kako se približavalo kraju zidanje vikendice, ja sam rekao da prespavam ovde, da vidim kako je i, više nikad se nisam vratio za Beograd. Kada sam shvatio da ću ostati ovde, evo, sad već četvrta godina, počeo sam da sređujem imanje, pa smo napravili farmu, pa evo kafanica, to je jedno lepo mesto za druženje... S obzirom na to da sam se oženio prošle godine, ne mogu više prijatelje da dovodim u kuću, doduše razumem i ženu, ona to brani jer uskoro treba da se porodi. Zaista nije zgodno da nam svako veče dolaze gosti, a imamo male bebe. Onda sam ja napravio ovaj objekat, ja to zovem kafanica, to je neka vrsta sigurne kuće za nas isterane - pričao je on, pa se i nasmejao.

1/5 Vidi galeriju Branko Babić Foto: Kurir Televizija, Printscreen

- Mi smo ovde na imanju okruženi srnama i svako veče ili jutro, kada izlazimo, naiđemo na neku srnu i taj dan, kad je supruga saznala da je trudna, u dvorištu je zatekla srnu i rekla je da će se (ćerka) tako zvati. Onda smo razmišljali kako će muško i, ja kažem: "Hajde neka bude Milan, pošto Milana zovu Lane, kao Laneta Gutovića" - objašnjavao je on.

"Milica je radila pri vojsci"

Zatim, otkrio je i da li je supruzi teško da ga prati u svemu, te da li je bila zahtevna trudnica.

- U principu nije, ona je žena kojoj je kuća sve. Trenutno, ona ima svoj svet, treba da se porodi, brine o tome, priprema opremu za bebe, ona je fokusirana na to; ja iako izgledam kao da sam trudan, ipak nisam, tako da ja još uvek imam mogućnosti da tražim fokuse. Nije zahtevna trudnica, nikad mi u pola noći nije rekla da joj se nešto jede... Ja sam veliki suverenista i jako volim kada neko poštuje i oseća ponos prema svojoj državi. Prvi sastanak, naš dejt je (bio) kada je radila pri vojsci. Ona je u jednom trenutku rekla: "Ne mogu da ti objasnim koliki ponos ja osećam što nosim zastavu Crne Gore". Ja sam tad rekao: "To je to" - izjavio je Babić, pa je onda odgovorio i na pitanje koliki mu je Milica oslonac, kao i podrška.

- Iskren da budem, ja ne razumem muški i ženski odnos, tako da žena treba da bude podrška mužu, ja sam njoj podrška i ja sam taj koji se trudi da joj ugodi, pazi, čuva, ja zaista nemam potrebu da imam podršku bilo koga, pogotovo ne svoje supruge. Ne kažem da je nemam, ali ja to gledam drugačije - objasnio je on, kom u životu nije bilo "sve kao na tacni"; za mnogo toga je morao da se potrudi, ali se ni zbog čega ne kaje.

Branko Babić okitio vilu u Ratkovu:

1/8 Vidi galeriju Branko Babić okitio vilu u Ratkovu za Novu godinu Foto: Pritnsceen

Branko Babić o Tačkastoj Mari

Nije nepoznanica da je pre braka sa Milicom Šćekić bio u vezi sa Ivanom Slipčević, poznatijom kao Tačkasta Mara, te je otkrio da li su neke njegove bivše partnerke bile sa njim samo zbog njegovog imena, na šta nam je on rekao:

1/5 Vidi galeriju Iako su izgledali kao skladan i srećan par ,njihova ljubav bila je kratkog daha, a da ni jedno ni drugo nisu patili govori činjenica da su brzo našli nove partnere. Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Instagram/tackasta_mara, Printskrin/Instagram, Zorana Jevtić, Instagram/tackasta_mara

- Moguće, moje ime to sam ja, pa se tešim da su sa mnom zbog mene. Moguće je svašta, ne znam, ne bijem glavu takvim pitanjima.

Branko je otkrio i kako je živeti taj način života kakav on živi, a on nam je otkrio da je pet puta obišao celu planetu.

- Imao sam nekada mesečno po 25-26 letova. To ljudi kad im kažem da sam putovao, svi kažu “Vau, video si svega i svačega”. Ne, ja sam u tim mesecima svog rada video samo sedište u avionu ispred mene i bio u taksiju. Inače, nimalo lep period i način da se troši život. Neću da se žalim, zato što smo napravili nešto u tom periodu i u tim plodovima uživamo danas. Zahvaljujući tom periodu ja mogu da se probudim danas kad hoću, i ako danas neću da radim ništa, ne moram da radim ništa - kaže on, ističući da je bilo momenata kada je novac trošio na ludosti.

- Bilo je, ali mi je glupo da pričam o tome, mislim da to ne bi bio dobar primer mladima, a ni mojoj deci.

Branko: "Želim još dvoje dece"

Na pitanje koliko je bitno kada imaš popularnost, ostati prizeman, te da li je bilo trenutaka da ga ponese slava.

- Pa da me povuče ne, ali ja ne znam kako bi ja trebalo da izgledam drugačije, bez obzira na ono što sam ostvario i napravio u životu. Ne znam da li je pravilno da se steknu novi prijatelji, ja prijatelje imam iste od kad sam se radio. Većina njih su iz ovog sela i dan-danas se družimo. Ja za 12 godina života u Novom Sadu i 15 u Beogradu sam stekao samo jednog novog prijtelja, svi ostali su moji prijatelji iz detinjstva. Ne mogu da kažem da nisam “napadan” od nekih gradskih faca da se družimo. Ja nikad taj životni stil nisam video kao nešto u čemu se ja snalazim, gde sam srećan - kaže on, ističući da nije ostvario sve snove:

- Želim još dvoje dece, želim šestoro da imam. Ovo imanje je da se igraju dečica. Za mene će uvek porodica biti osnovna jedinica, građe i funkcije društva. Porodica je ognjište i epicentar mog sveta. Što veće, to bolje.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: