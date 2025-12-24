Slušaj vest

Folker Radiša Trajković Đani poznat je kao veliki veseljak i neko ko uvek napravi dobru atmosferu, bilo da nastupa na privatnim proslavama ili da je gost.

Đani nikada nije krio da voli da popije koju čašicu, a jednom prilikom se prisetio situacije kada se toliko napio da nije mogao da stoji na nogama.

Reč je o novogodišnjoj tezgi na kojoj je nastupao zajedno sa Janom Todorović, dok je sa njima bila i njegova supruga Slađa. Novu godinu dočekali su u automobilu.

1/5 Vidi galeriju Radiša Trajković Đani voli da mlađe izgleda Foto: Printscreen Paparaco Lov, Nemanja Nikolić, Printscreen TikTok

- Najluđa Nova godina mi je bila u Smederevu i pevali smo Jana i ja. Oni su imali neku rakiju, što se kaže tera na mafiju. Mi sa Kosova imamo običaj da ukrstimo ruke kada pijemo. Ja još nisam ni počeo da pevam, tu sam bio sa Slađom i krećem jedna, druga, treća i ja sam prvi blok jedva otpevao, to je bilo nekih 45 minuta. Ja da ustanem za drugi blok, nema šanse ne mogu da pevam. To je bila moja godina, slavili u autu, kaže meni Slađa: "Ti si budala, pa Nova je godina" - ispričao je pevač kroz smeh u emisiji "Amidži šou".

Završi na infuziji zbog alkohola

Jednom prilikom otkrio je da je nekoliko puta završavao na infuziji zbog prekomerne konzumacije alkohola.

- Nemam problem sa time da idem na infuziju posle pijanstva. Znam da mi je Slađa jednom skrenula pažnju na to da ne treba toliko da se oštećuju vene, ali ja nemam drugu opciju za brz oporavak. Sad sam malo to sve smanjio. Ona mi je zapretila i šta da radim - pričao je.

Kurir.rs

Đani smršao i pustio bradu: