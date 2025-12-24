Slušaj vest

Manekenka Katarina Rebrača pre petnaest godina našla se u centru skandala kada je uhapšena zbog sumnje da je preko svoje humanitarne fondacije proneverila 22 miliona dinara namenjenih pomoći obolelima. Danas se retko pojavljuje u javnosti, a mnogi je više ne bi prepoznali ni na ulici.

Nekada je Katarina važila za jednu od najvećih zavodnica na domaćoj sceni. Karijeru je započela kao manekenka, potom je vodila sopstvenu modnu agenciju i humanitarnu fondaciju, a oprobala se i kao voditeljka i glumica.

U nekoliko poslednjih javnih pojavljivanja, Rebrača je izgledala znatno drugačije nego ranije, a mnogi smatraju da se promenila do neprepoznatljivosti.

Danas ima 53 godine, a sudeći prema objavama na društvenim mrežama, najveći deo vremena provodi u Njujorku.

Presuda ukinuta 2025. godine

Apelacioni sud u Beogradu 2025. godine ukinuo je presudu kojom je Katarina Rebrača bila osuđena na dve godine i deset meseci zatvora zbog optužbi da je, zajedno sa saradnicama, zloupotrebom Fonda za prevenciju raka dojke protivpravno prisvojila više od 22 miliona dinara prikupljenih od građana i donatora. Sud je naložio da se postupak ponovi.

U obrazloženju odluke navedeno je da prvostepeni sud nije dao dovoljno jasne i argumentovane činjenično-pravne zaključke, kao ni adekvatno obrazloženje pravne kvalifikacije dela. Takođe je istaknuto da su okrivljene osuđene za krivično delo koje je uvedeno izmenama Krivičnog zakonika, a koje se primenjuje tek od 1. marta 2018. godine, odnosno za delo koje u vreme izvršenja nije bilo propisano zakonom.

Apelacioni sud je dodatno ukazao na to da nije jasno zbog čega nije izvršena izmena pravne kvalifikacije, imajući u vidu da krivično delo zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti, za koje su osuđene, nije strože u pogledu zaprećene kazne u odnosu na krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, koje je navedeno u optužnici.