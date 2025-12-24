Slušaj vest

Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica otkrila je zbog čega je u sukobu sa voditeljem "Pinka" Božom Dobrišom, a onda je i Božo izneo svoju stranu priče.

Naime, pre nekoliko meseci crnogorski voditelj izneo je tvrdnje da je Breskvica folirala da ima temperaturu da ne bi pevala u praznom lokalu, njih dvoje su prestali da razgovaraju.

Breskvica o Dobriši

U emisiji "Amidži šou", voditelj Ognjen Amidžić pitao je pevačicu za iskreno mišljenje o Dobriši.

- Pa nemam neko konkretno mišljenje - bila je kratka Breskvica.

Amidžića je zanimalo kakvu su to "frkicu" imali, a pevačica je objasnila.

- Pa mislim frkicu, bio je neki momenat gde on nije bio pozvan, pored ostalih novinara, na taj neki mini intervju. Ne iz nekog određenog razloga, nego prosto se nije desilo da bude pozvan i onda se on malo naljutio zbog toga, pa je tako pričao neke ružne stvari o meni, ali to govori više o njemu. Ja ovim putem želim da ga pozdravim. Pozvaću ga na sledeći događaj - rekla je Anđela.

Božo odgovorio Breskvici

Božo, koji je nedavno zapretio pevačicama koje su varale muževe, se nakon Anđelinog gostovanja, oglasio za Informer i objasnio o čemu se radi.

- Propala estradna letnja sezona u Crnoj Gori, o tome se mnogo pisalo. Znate da mnogi pevači ni sa spuštenim cenama nisu mogli napuniti klubove. Ja se više ne bih vraćao na tu priču sa Breskvicom, iako ona mene spominje kod Ognjena Amidžića u emisiji i priča da sam se naljutio na nju, jer me letos nije zvala na mini pres - ispričao je Božo za Informer, pa dodao:

- Zar vi mislite, pored svih svetskih zvezda sa kojima sam sarađivao, poznatih glumaca i sportista, da bi se ljutio što me jedna mlada pevačica i početnica nije pozvala na pres? Kakav crni njen pres. Pres konferenciju je pravio Stiven Sigal kada sam radio intervju sa njim. Neću se vraćati na stare priče svakako, a Breskvici želim dobar provod i pun trg u Budvi.

