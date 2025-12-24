Slušaj vest

Pevačica Tamara Milutinović u žiži je interesovanja javnosti zbog navodnih problema u braku sa fudbalerom Darkom Jevtićem, a sad je otkrila i neprijatnu situaciju na jednom nastupu koja ju frapirala.

Tamara je prepričala jedan nemili događaj, te istakla da je brzopleto reagovala.

Otkrila je da je dečku iz publike lupila šamar jer je uštinuo.

- Dobio je šamar zato što je pokušao da me uštine. Mislim, nije pokušao, nego me je uštinuo za grudi. Obezbeđenje me je sprovodilo kroz tu masu ljudi i dečko se našao pametan da gurne ruku i da me uštine - rekla je ona, šokiravši sve u studiju emisije "Amidži šou".

- Ja sam prosto mahinalno... Nisam ni razmišljala... Možda da sam razmislila to ne bih uradila, možda bih to prepustila obezbeđenju ili šta god da se posle desilo, ali sam mahinalno odreagovala - dodala je Tamara.

"Krila je od svojih šta joj se dešava u braku"

Tamara Milutinović, podsetimo, navodno nije u dobrim odnosima sa svojim suprugom fudbalerom Darkom Jevtićem, te im je brak na klimavim nogama.

- Tamara i Darko su se žestoko posvađali pre otprilike dva meseca i, po onome što ja znam, ona nije mogla da istoleriše neke njegove ispade. U početku je skrivala od svojih bližnjih šta se dešava u braku s fudbalerom. Ako pratite Tamaru na društvenim mrežama, mogli ste da primetite da je objavljivala i kako kiti jelku, a od Darka ni traga ni glasa, što ranijih godina, kad su ovakvi porodični momenti u pitanju, nije bio slučaj. Darko i Tamara ove trenutke uvek su provodili zajedno. Malo ljudi iz njenog okruženja zna za ovu situaciju, a njena drugarica i koleginica Katarina Grujić velika joj je podrška u ovim trenucima - tvrdi izvor blizak pevačici Tamari Milutinović, piše "Kurir".

