Popularne pevačice Nada Topčagić i Lepa Lukić gostovale su u emisiji "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji i tom prilikom govorile su o svom dugogodišnjem poznanstvu.

Muzičke zvezde nisu krile da su jedna prema drugoj uvek bile iskrene i bez dlake na jeziku. Lepa Lukić se na samom početku prisetila jedne anegdote sa snimanja novogodišnje emisije:

Lepa Lukić
Lepa Lukić Foto: Kurir Televizija

- Radili smo jednu emisiju za Novu godinu. Ona je nosila minđuše sličnim ukrasima koje se kače na jelke. Mi smo dugo koleginice i znamo se i ja kad pričam sa njom ne biram reči. Ja sam njoj rekla "Nado sa tim minđušama izgledaš kao jelka" A ona kaže "Kad nisam izgledala kao jelka, nisu me zvali nigde, a sada imam posla na sve strane - ispričala je Lepa.

Nada kaže da što bolje izgledate, to ste interesantniji narodu:

- Evo onaj Ramštajn je prešao 100.000 ljudi.

Lepa Lukić i Nada Topčagić
Lepa Lukić i Nada Topčagić Foto: Kurir Televizija

 Lepa Lukić ju je začuđeno pogledala rekavši joj da ne zna ko je Ramštajn:

- Ko je to, kako se on zove, ne znam ko je. Baš ja znam ko je on, ime me podseća na neki roštilj - kaže pevačica na šta joj je Topčagić odgovorila:

- Pa j*****, kako nisi čula? Ramštajn. Nemačka grupa. Čuveni su, pre tri godine su bili u Beogradu. Tada je bio haos, cela Evropa je bila tu, ja Lepa ne znam da li si normalna.

Kurir.s

