Slušaj vest

Glumica Mirka Vasiljević i Vujadin Savić prošli su kroz težak period nakon što je sportista prijavio transrodnu osobu A.K. za ucenu. Mediji su posetili njihov komšiluk kako bi saznali šta je tačno od čaršijskih priča.

Komšije su otkrile da je par posle svega ostao zajedno i da žive u porodičnom stanu sa njihovom decom.

Veruju, da je Vujadin jedno vreme boravio na drugoj adresi ali se nedavno vratio.

"Srela sam Vujadina, bio je sa drugom"

- Žive tu zajedno sa mališanima. Samo su se malo primirili. Nakon što je sve isplivalo u javnost skoro da ih nismo viđali. Onda je ona počela da izlazi, sve je obavljala sama. Od skoro, viđamo i njega, kaže komšinica koja je želela da ostane anonimna pa dodala.

- On je, čini mi se, možda grešim jedno vreme nakon što se sve to pisalo i pričalo živeo negde drugo. Možda kod roditelja. Uglavnom ga nisam viđala sigurno tamo posle leta. Tek nedavno sam ga srela i to uveče. Bio je sa nekim drugom.

Pojavili se u javnosti

1/8 Vidi galeriju Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Printscreen, Instagram

U međuvremenu njih dvoje su viđeni zajedno na slavlju kod ćerke Katarine Grujić i Marka Gobeljića, i već tada je bilo jasno da drama nije narušila njihov odnos.

To su sada potvrdile i komšije glumice i fudbalera. Oni nisu hteli previše da komentarišu to što je Vujadin nedavno napadnut na javnom mestu, što se jasno videlo na snimku koji se proširio društvenim mrežama. Slažu se u jednom da su uvek delovali kao skladna porodica bez obzira na pisanja koja ih prate godinama unazad.

"Mirku ne viđam u poslednje vreme"

Jedna od komšinica rekla je da Mirku ne viđa često u poslednje vreme, ali da je njena ćerka sa njom odrasla i da je uvek pamti kao ženu za primer.

1/5 Vidi galeriju Mirka Vasiljević nije se pojavila na suđenju Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Kurir, ATA images, ATA images

- Mirku ne viđam u poslednje vreme, ali znam šta se ovako dešavalo sa njima. Ona je divna osoba, super je. Moja ćerka je sa njom odrasla. Znamo se baš baš dugo - rekla je jedna od komšinica, dok je druga otkrila da glumica često sa decom ide i dolazi iz grada:

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: