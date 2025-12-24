Slušaj vest

Pevačica Jovana Pajić rastala se od frontmena "Tropiko benda", Aleksandra Cvetkovića, ka kojim ima dvoje dece. Par je pre četiri godine stavio tačku na svoju ljubav, ali su na papiru i dalje supružnici.

Sale je nedavno sve iznenadio kada je rekao da se oni i dalje nisu razveli, a sada je ona otkrila i zbog čega.

Jovana Pajić i Sale Tropiko Foto: Printscreen7Paparaco Lov, Damir Dervišagić

Jovana je istakla da ne pridaje značaj papiru, te da je za nju brak sa Saletom završen pre četiri godine.

- Nema tu šta da se kaže. Nismo stigli da se razvedemo papirološki. To je završeno. Mi četiri godine ne živimo pod istim krovom. Da li će se taj papir potpisati sutra ili za dve godine… Svakako to treba uraditi zbog nekih pravnih stvari, ali i emotivnih, odnosno energetskih. Nešto treba da se zatvori da bi život krenuo da se odvija dalje - rekla je pevačica u emisiji "Intrigantno", a na pitanje da li ima novog partnera rekla je:

– Deca su sve moje. Libero sam.

Jovana Pajić Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

Sale: "Proslavili smo 14 godina braka"

Podsetimo, Sale je nakon razvoda pronašao sreću u ljubavi, a nedavno je sve iznenadio kada je šaljivo u emisiji "Amidži šou" rekao da su Jovana i on i dalje supružnici.

- Evo neki dan smo slavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku - rekao je Sale Tropiko i šokirao sve u studiju.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsSALE TROPIKO OBJAVIO SNIMAK S DEVOJKOM! Nikad zaljubljeniji, nosi je na leđima pa pokazao nešto što je svima zapalo za oko (FOTO)
whatsapp-image-20211208-at-4.09.35-pm.jpg
StarsMARIJU ŠERIFOVIĆ UJEO MAJMUN NA ODMORU Otputovala na Bali sa Jovanom Pajić, pa doživela nepriliku: Ovome se nije nadala (FOTO)
Mariju Šerifović ujeo majmun na Baliju
Stars"ONA JE PROCVETALA POSLE RAZVODA" Komšije nikad iskrenije o Jovani Pajić: Otkrivaju kako se ponaša pevačica van kamera
screenshot-3.jpg
Stars"JOVANINOJ SRODNOJ DUŠI..." Marija Šerifović i Pajićeva na luksuznom putovanju: Otišle u Egzotične krajeve, a ovo je povod (FOTO)
Jovana Pajić i Marija Šerifović iznenadile drugaricu putovanjem na Bali
Stars"ONO ŠTO JE ROĐENO IZ ISTINE NIŠTA NE MOŽE DA ZAUSTAVI" Mariju Šerifović preplavile emocije zbog Jovane Pajić, priznala sve: Ponosna sam...
kkkk.jpg

 Jovana Pajić o ćerkama:

Jovana Pajić o ćerkama i da li bi ih podržala da odaberu pevacku karijeru Izvor: MONDO/Đorđe Milošević