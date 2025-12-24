Slušaj vest

Pevačica Jovana Pajić rastala se od frontmena "Tropiko benda", Aleksandra Cvetkovića, ka kojim ima dvoje dece. Par je pre četiri godine stavio tačku na svoju ljubav, ali su na papiru i dalje supružnici.

Sale je nedavno sve iznenadio kada je rekao da se oni i dalje nisu razveli, a sada je ona otkrila i zbog čega.

Jovana je istakla da ne pridaje značaj papiru, te da je za nju brak sa Saletom završen pre četiri godine.

- Nema tu šta da se kaže. Nismo stigli da se razvedemo papirološki. To je završeno. Mi četiri godine ne živimo pod istim krovom. Da li će se taj papir potpisati sutra ili za dve godine… Svakako to treba uraditi zbog nekih pravnih stvari, ali i emotivnih, odnosno energetskih. Nešto treba da se zatvori da bi život krenuo da se odvija dalje - rekla je pevačica u emisiji "Intrigantno", a na pitanje da li ima novog partnera rekla je:

– Deca su sve moje. Libero sam.

Sale: "Proslavili smo 14 godina braka"

Podsetimo, Sale je nakon razvoda pronašao sreću u ljubavi, a nedavno je sve iznenadio kada je šaljivo u emisiji "Amidži šou" rekao da su Jovana i on i dalje supružnici.

- Evo neki dan smo slavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku - rekao je Sale Tropiko i šokirao sve u studiju.

