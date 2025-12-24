Slušaj vest

U martu ove godine napustio nas je Saša Popović, kreativni direktor Grand produkcije i nekadašnji član benda Slatki greh s kojim je Lepa Brena počela višedecenijsku karijeru.

Nedavno je objavljeno da se snima dokumentarni film u njegovu čast, u kojem će govoriti prijatelji, saradnici i estrada. Na spisku su i Ceca Ražnatović i Jelena Karleuša, a pojedini su preneli da u filmu neće biti Lepe Brene, što je sada Grand produkcija demantovala.

Oglasili se iz Granda

Na njihovom zvaničnom Instagram nalogu je osvanulo saopštenje koje prenosimo u celosti:

"Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u javnosti, a tiču se dokumentarnog filma koji Grand produkcija snima o Saši Popoviću, želimo da istaknemo da je Lepa Brena učestvovala u snimanju ovog projekta!

O svemu što su Lepa Brena, i svi ostali sagovornici govorili u dokumentarcu o kojem se u poslednje vreme mnogo spekuliše, gledaoci će imati priliku da vide i čuju na godišnjicu smrti Saše Popovića, za kada je i najavljena premijera dokumentarnog filma, koji se priprema sa mnogo ljubavi i poštovanja prema bivšem vlasniku i direktoru Grand produkcije".

