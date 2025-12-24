Slušaj vest

U martu ove godine napustio nas je Saša Popović, kreativni direktor Grand produkcije i nekadašnji član benda Slatki greh s kojim je Lepa Brena počela višedecenijsku karijeru.

Nedavno je objavljeno da se snima dokumentarni film u njegovu čast, u kojem će govoriti prijatelji, saradnici i estrada. Na spisku su i Ceca Ražnatović i Jelena Karleuša, a pojedini su preneli da u filmu neće biti Lepe Brene, što je sada Grand produkcija demantovala.

Lepa Brena Foto: Printscreen

Oglasili se iz Granda

Na njihovom zvaničnom Instagram nalogu je osvanulo saopštenje koje prenosimo u celosti:

"Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u javnosti, a tiču se dokumentarnog filma koji Grand produkcija snima o Saši Popoviću, želimo da istaknemo da je Lepa Brena učestvovala u snimanju ovog projekta!

O svemu što su Lepa Brena, i svi ostali sagovornici govorili u dokumentarcu o kojem se u poslednje vreme mnogo spekuliše, gledaoci će imati priliku da vide i čuju na godišnjicu smrti Saše Popovića, za kada je i najavljena premijera dokumentarnog filma, koji se priprema sa mnogo ljubavi i poštovanja prema bivšem vlasniku i direktoru Grand produkcije".

Ne propustiteStarsSEJO KALAČ OTKRIO ŠTA SU GA BRENA I SAŠA POPOVIĆ NATERALI DA PROMENI: Kiselinom su mi to uradili!
PHAL2457.JPG
StarsCECA POKAZUJE DEČKA, PRIJA SAZNAJE DA JE SARADNICI ISKORIŠĆAVAJU, TEA POSTAJE MAJKA, A JK... Evo šta očekuje estradne dame u 2026. godini
Dragana Mirković Milica Pavlović Svetlana Ceca Ražnatović Jelena Karleuša Tea Tairović Aleksandra Prijović Lepa Brena
StarsLEPA BRENA ZASIJALA NA KONCERTU LEXINGTON BENDA! Evo ko je još bio gost iznenađenja
Lepa Brena gosca na koncertu leksington benda (1).jpg
Stars"BRENA JE NAJVEĆI FOLIRANT, SKORO NIKOGA NE VOLI" Aca Lukas otkrio zašto je prestao da se druži s koleginicom: Uglavnom ti nikada ne misli dobro
Lepa Brena Aca Lukas

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP575 Izvor: kurir tv