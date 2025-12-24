Slušaj vest

Mlada pevačica Tea Bilanović nedavno je doživela saobraćajku nezgodu u Beogradu, nakon čega je pobegla iz Urgentnog centra i to zbog snimanja spota.

Tea je učestvovala u lančanom udesu na autoputu, a nakon što joj je ukazana pomoć u Urgnetnom, ona se u toku noći pokupila i otišla, iako su lekari zahtevali da ostane na daljim ispitivanjima.

Pevačica je u takvom stanju snimala scene u kabrioletu u uskom kombinezonu u leopard printu, a zbog scena u autu nastao je haos.

Za potrebe spota, Tea je stajala na sedištu kabrioleta i uvijala se, potpuno slomljena jer je samo 15 satai pre toga doživela udes

Otkrila šta se dogodilo

Pevačica je otkrila da je ona kriva za udes, ali ispričala i da je pobegla iz Urgentnog centra posle udesa, jer je morala da snima spot.

- Ja sam kriva, jer sam bila zadnja u lančanom udesu. Ne znam šta se desilo, kad sam udarila glavnom, izgubila sam svest i ne znam šta se desilo - rekla je Tea, pa nastavila:

- Lekari su sumnjali da je blagi potres mozga, ali ja nisam htela da snimam, odbila sam da snimam glavu iz prostog razloga, da smo videli da mi je nešto osećala bih se još gore i morali bi da otkažemo spot. Osećala sam se dobro i nisam želela da uopšte dovedem to u pitanju, otkazivanje spota.

