Voditeljka Dea Đurđević u blagoslovenom je stanju. Sa partnerom Lazarom čeka dete, a danas se nije pojavila u Jutarnjem programu koji vodi sa Predragom Sarapom.

Sada je na Instagram profilu Pinka objavljen snimak iz kancelarije na kom se našla i voditeljka, te je otkriveno da se ludo zabavljala sa svojim saradnicima.

Naime, četvoro zaposlenih za televiziji "Pink", među kojima je i Dea, imali su zadatak da što pre zapakuju poklone. Pobedu je odnela voditeljka Maja Manojlović, a Dea je zauzela drugo mesto.

Voditeljka je blistala krem rolki pripijenoj uz telo, na glavi je imala novogodišnji ukras, a osmeh nije skidala sa lica.

Oglasio se Sarapa

Predrag Sarapa se oglasio za domaće medije i progovorio o Deinom odsustvu i srećnim vestima iz života koleginice.

- Nije nova koleginica, ona je sa nama već dve pune godine. Jovana je već vodila program, svi smo mi veliki tim - rekao je Sarapa i otkrio da li je Đurđevićeva zvanično na trudničkom bolovanju:

- Dea nije otišla zvanično na trudničko, prosto joj treba odmora. Još uvek je deo našeg tima i biće, i čekamo da sve to prođe da nam dođe sa još jednim pojačanjem, stiže nam beba. Ona nije otvorila bolovanje, ali da li će voditi program to sve zavisi od saveta lekara i njenog stanja. Zato ne mogu ništa zvanično da potvrdim sem da je još uvek tu, i da će zauvek biti sa nama - poručio je Sarapa za Telegraf.

