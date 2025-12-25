Slušaj vest

Luka Jović proslavio je 28. rođendan u krugu najbližih prijatelja i porodice, a za slavlje je iskeširao 20.000 evra.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 20.45.55.jpeg
Foto: Printskrin Instagram

Fudbaler i Sofija Milošević trenutno žive u Atini, zbog ugovora koji fudbaler ima sa grčkim klubom, ali su izdvojili vreme kako bi došli u Beograd i sa najbližima obeležili njegov poseban dan.

Na proslavi su se prvo pojavili slavljenik i manekenka, koja je sve očarala svojim izdanjem. Manekenka je pozirala u minijaturnoj crnoj haljini sa čipkom, koja je dodatno istakla njene duge i izvajane noge.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 20.45.55 (1).jpeg
Foto: Printskrin Instagram

Veče su proveli uz hitove Gagija Đoganija i Anabele Atijas, a mikrofona se latila i Rada Manojlović koja je Jovića i njegove prijatelje pesmom bacila u trans.

Slavljenik je oduvao svećice, a torta je bila u obliku dresa, sa bojama kluba za koji Luka trenutno igra.

Proslava Luke Jovića Foto: Printskrin Instagram

Sofija je bila uz njega u svakom trenutku, a posebno je uživala kada je Anabela zapevala svoj hit "Kafana na Balkanu" dok je uz mikrofon držala pozamašni bakšiš.

Nakon nje, Gagi je preuzeo šou svojim plesom, a Sofija je podelila snimak densera koji je sve oduševio svojim pokretima.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 20.45.56.jpeg
Foto: Printskrin Instagram

Kurir.rs

Ne propustiteStarsSOFIJU MILOŠEVIĆ NAPALI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ZBOG BOTOKSA NA LICU! Influenserka na udaru zbog lepote
Sofija Milošević na bazenu
StarsSOFIJA MILOŠEVIĆ SE POHVALILA TAŠNAMA OD 160.000 €! Na "ermes" i "šanel" dala stan u Beogradu: Mreže se usijale, ovakav luksuz niste skoro videli (FOTO)
sofija.jpg
StarsLUKA I SOFIJA U ATINI RENTAJU STAN ZA 3.000 €! Posle Milana, preselili se u Grčku: Na vrhu zgrade imaju i bazen, a jedan problem im sad ne da mira!
Luka Jović Sofija Milošević
StarsEVO S KOJIM MUŠKARCEM LETUJE SOFIJA MILOŠEVIĆ, NIJE LUKA JOVIĆ! Otputovali zajedno, a njega svi znaju zbog velikog skandala, imao je i problem s policijom FOTO
Sofija Milošević.JPG

 Sofija Milošević:

Sofija Milošević na Balenciaga reviji Izvor: Privatna arhiva