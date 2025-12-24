Slušaj vest

Pevačica Tea Tairović ukrala je svu pažnju na koncertu Emine Jahović u Beogradu, gde se pojavila u društvu supruga Ivana, a njen dolazak izazvao je pravu pometnju među publikom.

Čim su je ugledali, fanovi su je opkolili sa mobilnim telefonima u rukama, u želji da zabeleže trenutak sa jednom od najatraktivnijih pevačica na sceni.

Koleginica Marija Mikić pritrčala je u pomoć, te je slikala pevačicu sa fanovima.

Ruku pod ruku sa suprugom Ivanom, Tea je došla do svog mesta, skinula kaput i pokazala bombastični dekolte u crvenoj, uskoj haljini.

Tea je potom za okupljene medije otkrila i da nije "terala supruga da dođe", jer i Ivan voli muziku njene koleginice Emine.

1/4 Vidi galeriju Tea Tairović sa mužem na koncertu Emine Jahović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

- Došla sam da uživam. Jedva sam čekala, mesec dana smo pričali o ovom koncertu. Nije suprug nateran da dođe, voli i on po neku Emininu pesmu, ali slažem se da je pretežno ženska publika večeras prisutna - rekla je ona kroz osmeh.

Kurir.rs/Mondo

