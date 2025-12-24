Slušaj vest

Poznati pevač Aleksandar Misojčić, poznatiji kao Xander, doživeo je saobraćajnu nezgodu dok se vraćao iz Hrvatske ka Srbiji nakon nastupa.

- Vraćali smo se sa svirke kad mi je na jednoj krivini auto proklizao. Udario sam u bankinu i sleteo u kanal dole. Srećom, svi smo dobro. Naravno da smo se uplašili, ali najvažnije je da smo zdravi i nepovređeni - izjavio je Xander za medije.

Na automobilu je nastala veća materijalna šteta, ali pevač posebno ističe da je najbitnije što su on i njegove kolege dobro i da je to jedino što trenutno zaista znači.

Bio otet na pumpi posle nastupa

Xander je nedavno u ispovesti otkrio da je bio otet.

Da li je istina da su te oteli posle jednog nastupa?

„Sad si me iznenadio, nisam znao da to znaš. Nikada o tome nisam pričao, istina je, to je bilo pre godinu dana, u junu mesecu, to su druge strane onog našeg posla. Imali smo nastup u Nemačkoj, autom smo išli jer nismo mogli avionom da povežemo. Mi smo iz Nemačke išli u Hrvatsku, to je trebalo 15 sati puta, odmah posle nastupa u Nemačkoj samo krenuli u Hrvatsku, samo smo se istuširali i krenuli na put. Ja sam prvi vozio i kad više nisam mogao, prešao sam pozadi da spavam, u autu imam sve, i jastuk i ćebe i sve. Stali smo na pumpu da ekipa kupi vodu, auto je ostao upaljen jer je klima radila, oni su otišli samo na dva minuta da kupe vodu, meni su pozadi zatamnjena stakla i ne vidim se da sam u autu. Sad odjednom kreće auto brzo da ide, ja reko šta je sada, šta vozi brzo imamo još 10 sati puta, izlazimo na auto-put i vidim da se tu vozi brže i ja čujem glas nepoznatog čoveka na telefonu kako priča na arapskom jeziku, ja se dižem i hvata me panika to je najgori trenutak u mom životu.“

„Ne znam da li ima oružje, šta se dešava, ja sam vikao stop, police, on kad je shvatio da sam ja tu krenuo je da histeriše. U momentu sam se setio – moj auto se pali na dugme, ali je bitno da ključ bude u autu, ključ je stajao pored menjača, ja sam uzeo ključ, otvorio prozor i izbacio ga napolje, auto kreće da pišti i obaveštava da će se uskoro ugasiti. Ovaj Arapin je to shvatio i stao na zaustavnu traku, to je bilo isključenje za neko mesto, on je izleteo iz auta, ja u šoku, bos krećem za njim, a njega auto čeka dole. Čekao ga je volkswagen crni, onaj veći auto Touran. Ja ne znam gde ću, a u tuđoj državi sam, vratio sam se do auta, panika me hvata, sreća moja ekipa koje je ostala na pumpi, zaustavili su prvi auto i krenuli ka meni. Srećom, nisam ni opljačkan, niti se meni šta desilo.“

Šta je taj Arapin želeo?

„Ne znam, da je pogrešio auto, izašao bi normalno. Došla je odmah policija i hitna, to je Evropska unija, njima je to bila otmica, kada su čuli da sam pevač oni su to tako povezali, rekli su mi da su me možda pratiti, pa želeli da traže otkup ili znali da sam pevač pa bi tražili honorar. Meni je prošlo kroz glavu da su samo možda hteli da ukradu auto jer je skup. Policija je tu bila tri sata, na kraju sam molio samo da odemo i nađemo ključ koji sam bacio i da nastavimo dalje. Nas je čekao nastup u Hrvatskoj, dva dana pre je klub bio rasprodat. Proživeo sam veliki stres koji me je tek na kraju stigao, to je tako prošlo, sjajno je bilo na nastupu, došao sam u hotel i tek onda me je stiglo sve. Ne znam kako mi je palo na pamet da se setim ključa. Sećam se te face, bio je crn sa bradom, pravi Arapin ili Turčin, znaš kad vidiš one teroriste to je taj vajb.“

Jesi imao psihičke probleme nakon toga?

„Jesam, išao sam kod psihoterapeuta, jer ja ponovo moram da idem na taj put, sećam se i te pumpe na koju više nikada nisam stao. Imunitet mi je od stresa pao, bio sam bolestan, svašta je bilo, ali sam na kraju iz toga izašao kao pobednik. Nisam želeo da o tome pričam, jer gde god da odem će me to pitati. Ne znam da li se to nekome desilo od mojih kolega, znam dosta sitaucija sa lažnom policijom i tako dalje. Ne bih želeo da mi se smuči čitav posao zbog tih stvari, a onda me je dočekalo ovo nešto što je najgore. Budim se iz sna, umoran i vidim Arapina, odmah me je presekao stomak, to je trenutak kada ti u sekundi prođe milion stvari. Kada se sve završilo, ja sam prvo pozvao roditelje da im kažem da je sve okej, ukoliko dospe u medije.“ otkrio je pevač za Novu.

Kurir.rs/Grand

