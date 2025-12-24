Slušaj vest

Pevačica Emina Jahović večeras održava treći koncert u dvorani Sava Centra u Beogradu. Brojne kolege su došle da je podrže, a među njima se našla i pevačica Aleksandra Prijović.

Aleksandra Prijović je došla sama, a odmah je potražila svoje mesto koje je bilo rezervisano u prvom redu.

Muzička zvezda je za ovu priliku obukla braon kožnu suknju, braon rolku i skupocenu bundu koju je samo ogrnula. Bila je vidno raspoložena, a na samom početku je spomenula koncert Saše Kovačevića na kom je bila nedavno.

- Prelepo je bilo, nisam sela, videli ste. Tako će biti i večeras. Ovo mi dođe kao izlazak - rekla je Prija na početku, a potom je priznala da uvek kada može dolazi da podrži kolege.

- Meni je drago kada mogu da odem na koncerte kolega, tu sam da podržim kolege i da ih slušam. Ja uvek razmišljam kako je njima kad treba da izađu na binu, znam kakva je trema. Kada je Emina u pitanju mislim da će biti najbolji jer je treći po redu. Želim da joj čestitam na trećem koncertu, da ih ima još mnogo - kazala je ona.

Bila na koncertu Saše Kovačevića

Podsetimo, Prija je nedavno došla na koncert Saše Kovačevića i oduševila sve svojom linijom samo tri meseca nakon porođaja. Prijovićka je za ovu priliku obukla farmerke, crnu, kratku jaknu i belu majicu.

Pevačica je nosila i crnu "šanel" torbu, pozdravila se ljubazno sa ljudima koje zna, a jednu prijateljicu je pozdravila sa "Ćao, mačko".

