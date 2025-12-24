KOŽNA SUKNJA, ROLKA I SKUPOCENA BUNDA! Prija sija na koncertu Emine Jahović, evo kako izgleda tri meseca posle porođaja: Sve oči uprte u nju (FOTO)
Pevačica Emina Jahović večeras održava treći koncert u dvorani Sava Centra u Beogradu. Brojne kolege su došle da je podrže, a među njima se našla i pevačica Aleksandra Prijović.
Aleksandra Prijović je došla sama, a odmah je potražila svoje mesto koje je bilo rezervisano u prvom redu.
Muzička zvezda je za ovu priliku obukla braon kožnu suknju, braon rolku i skupocenu bundu koju je samo ogrnula. Bila je vidno raspoložena, a na samom početku je spomenula koncert Saše Kovačevića na kom je bila nedavno.
- Prelepo je bilo, nisam sela, videli ste. Tako će biti i večeras. Ovo mi dođe kao izlazak - rekla je Prija na početku, a potom je priznala da uvek kada može dolazi da podrži kolege.
- Meni je drago kada mogu da odem na koncerte kolega, tu sam da podržim kolege i da ih slušam. Ja uvek razmišljam kako je njima kad treba da izađu na binu, znam kakva je trema. Kada je Emina u pitanju mislim da će biti najbolji jer je treći po redu. Želim da joj čestitam na trećem koncertu, da ih ima još mnogo - kazala je ona.
Bila na koncertu Saše Kovačevića
Podsetimo, Prija je nedavno došla na koncert Saše Kovačevića i oduševila sve svojom linijom samo tri meseca nakon porođaja. Prijovićka je za ovu priliku obukla farmerke, crnu, kratku jaknu i belu majicu.
Pevačica je nosila i crnu "šanel" torbu, pozdravila se ljubazno sa ljudima koje zna, a jednu prijateljicu je pozdravila sa "Ćao, mačko".
- Srećna sam što imam priliku da prisustvujem Saletovom koncertu. Saleta slušam bukvalno mnogo dugo. Želim mu puno sreće večeras. Znam svaku njegovu pesmu. Što ne bih sa Sašom otpevala njegovu duetsku pesmu sa Eminom Jahović.