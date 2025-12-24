Slušaj vest

Pevačica Anabela Atijas važi za jednu od najlepših pevačica na estradi. Pevačica ne krije koliko joj laskaju komplimenti koje redovno dobija na račun izgleda.

Anabela je nedavno napunila 50. godina, a sada je otkrila tajnu dobrog izgleda.

– Dobijam stvarno jako lepe komplimente koji mi baš prijaju i daju podstrek. U stvari ono što mi najviše prija je to što znam da radim dobro i ispravno sa sobom, da ni u čemu ne preterujem, da dostojanstveno starim. To ljudi primećuju i vole da mi udele komplimente – priča Anabela u emisiji „Nije lako biti ja“.

Anabela: "Ljudi nisu nikad zadovoljni"

Pevačica je priznala koliko je za njen posao izazovno da dostojanstven

o stari, a da u isto vreme ostane „večito mlada“.

Ovako je nekad izgledala Anebela:

– Ljudi nisu nikad zadovoljni. Po meni je neprimereno imati šezdeset godina, a izgledati kao da imaš šesnaest. Naravno, nek radi ko šta hoće, ali treba uvek naći neku zlatnu sredinu i neki balans. Pustiti boru da se vidi, ali negovati kožu tako da se vidi da je nahranjena i negovana i da nije zapostavljena. Rešenje sam pronašla upravo u tom balansu – nastavlja ona.

Anabela je otkrila i da li je pristalica estetske hirurgije.

– Izbegavam bol, ali i ovo do sad je urađeno baš što je moralo. Sreća imam svog dobrog doktora koji brine o meni i neguje me godinama. Mislim da sam počela na vreme. Tako da ta moja lepota ne boli, nisam se namučila ništa. Imala sam sreću da sam osvestila da treba sve na vreme nahraniti i služiće nas onako kako smo ga tretirali – poručuje pevačica.

Anabela kaže da su "godine samo broj"

Da je lepota nasledna, bez sumnje vidimo po njenim ćerkama, a ona ne krije sreću zbog toga, ali joj ne prijaju komentari kad ih upoređuju.

– Glup je komentar uopšte upoređivati nas. Godine su samo brojka. U nekom stadijumu života svi imamo pravo da budemo i umorni i bolešljivi. Glupo je komentarisati dva tela. Luna je žena koja ima dvoje male dece i ne spava. Ja sam isto u tom periodu izgledala bledunjavo. Ne volim uopšte kad se ljudi porede, jer svako telo ima svoju priču – tvrdi Anabela.

