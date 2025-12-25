Slušaj vest

Pevačica Emina Jahović održala je treći koncert ove godine u Sava centru, a nakon završetka spektakla otvoreno je govorila o planovima, privatnom životu i odnosima sa kolegama koji poslednjih dana intrigiraju javnost, posebno sa Sašom Kovačevićem.

Emina je otkrila da je naredni veliki korak već isplaniran i da publiku očekuje još veći projekat.

- Odlučili smo da sve iz Sava centra prenesemo u Arenu, uključiće se veliki tim ljudi, biće nešto neverovatno. Nadam se da će ljudi biti zadovoljni. Arena mi je odavno cilj, pa, eto, sledeće godine smo tu - rekla je Emina Jahović.

- Ja sam se skoro i preselila u Beograd! (smeh) Dosta sam ovde oko koncerata, a deca su dobro, porasli su. Sinovi su srećni što sam se vratila na scenu. 15. januara, na moj rođendan, stiže nova pesma, zove se "Krune", napisala sam je u ovom periodu - dodala je.

Pevačica nije krila zadovoljstvo zbog podrške koleginica koje su bile u publici.

- Večeras su bile Tea, Aleksandra Prijović, Marija Mikić, mnogo mi je drago da su došle da me podrže. Kad one zaplaču, to je ono pravo. Tea je predivna, ona ima neverovatan vajb, a Aleksandra ima sjajan glas, držanje - istakla je Emina.

Govoreći o tremi i očekivanjima, poručila je da je sada sigurnija nego ikada.

- Ima manje treme sada. Što se više radi, to je bolje. U Areni će biti spektakl, to mogu da potpišem - rekla je, pa progovorila o željama.

- Sebi želim ljubav, naravno da želim. Zdravlje, naravno, da smo živi i zdravi - istakla je Emina, a onda se osvrnula na odnos sa Sašom Kovačevićem, koji je otkrio da ga je ona razočarala.

Posebnu pažnju izazvao je njen komentar o odnosu sa Sašom Kovačevićem.

- Ja stvarno ne znam šta je to, šta se dešava, šta mu je problem, da li su to mediji, nešto... Ja sam njega zvala za koncert, rekao je da ima isti dan koncert kod kume Ivane Selakov, ja stvarno ne znam šta je tu posredi - navela je Emina.

Na kraju je istakla da, iako dugo živi u Istanbulu, nema ambiciju da peva na turskom jeziku.

- Ne zanima me da pevam na turskom, hoću da pevam na našem jeziku. Ne mogu da pevam na turskom jer taj jezik ne osećam - rekla je na kraju pevačica.