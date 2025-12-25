Slušaj vest

Ana Sević, voditeljka "Zvezda Granda" i bivša supruga pevača Darka Lazića, odlučila se na promenu. Ona je na svom Instagram profilu pokazala kako sad izgleda.

Naime, voditeljka je izmenila izgled obrva, pa se istim pohvalila na mrežama.

- Red, rad, disciplina - navela je Ana u opisu.

Ana Sević Foto: Printscreen/Instagram

Oca upoznala nakon dve decenije života

Podsetimo, malo ko zna da je Ana Sević odrasla bez oca i da ga je upoznala tek kada je počela da se takmiči u "Zvezdama Granda".

Ona je odrasla samo uz majku Danijelu, a svog oca, Vidana iz Užica, upoznala je tek kada je postala odrasla devojka.

- Ana i njen otac Vidan se nisu znali oko 20 godina. Nisu pričali, nikakav kontakt nisu imali za sve to vreme. Anina majka je kao mlada zatrudnela sa Vidanom i sa bebom u stomaku otišla u našu prestonicu. Pričalo se da je to dete Vidanovo, ali niko ništa nije mogao da potvrdi, to je bila samo usputna veza. Nisu imali neke ozbiljne planove za budućnost, desilo se šta se desilo, i to je to. Svakakve glasine su kolale i ta priča se zataškala. Mnogi su i nju krivili za to što će joj dete rasti bez oca, zbog njenog načina ponašanja. Tada je ona rešila da se brže-bolje udalji od svega. Otpočela je novi život u Beogradu i uskoro se udala - otkrio je jednom prilikom izvor.

Ana Sević sa Danijelom u Grčkoj

- Vidan je nakon nekog vremena osnovao svoju porodicu u Užicu. Jako je poštovan u gradu, ozbiljan je i vredan čovek, svi o njemu imaju samo reči hvale. Preduzetnik je, bavi se gradnjom i bajker je. Sa suprugom je dobio ćerku Maju, baš su skladna porodica. Komšije i prijatelji kažu da se sa Anom upoznao tek u periodu dok se takmičila u "Zvezdama Granda". On je prvi stupio u kontakt sa njom, sredili su odnose i sada su u kontaktu. Izgleda da tih 20 godina nisu napravile neki nepremostivi jaz. Mali je ovo grad, a Ana je postala pevačica, pa se sve pročulo - pričao je izvor za "Scenu".