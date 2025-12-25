Slušaj vest

Pevačica Iva Bojanović čeka prvo dete sa pet godina mlađim kolegom Jocom Stefanovićem. Iva i dalje nastupa, a sada je podelila fotografije koje ne prestaju da se komentarišu.

Naime, Iva je u 5. mesecu trudnoće, a na Instagramu je objavila fotografije na kojima je skockana od glave do pete. Iva je prvo objavila sliku na kojoj vidimo kako pozira u automobilu, a njena gola noga je provirila i svi kažu da izgleda brutalno dobro.

Kasnije je pevačica objavila i selfi dok je bila u crnom od glave do pete, dodala je zlatni nakit, a svi su složni u tome da joj trudnoća baš prija i da blista.

1/4 Vidi galeriju Iva Bojanović Foto: Printscreen/Instagram

Oglasila se nakon vesti o trudnoći



Naime, Iva je istakla da nije želela da se za to sazna, ali da su presrećni što će dobiti dete.

- Istina je! Iako nismo želeli da se još uvek sazna, slika nije bila namenjena za tu informaciju. Zaista nismo ni razmišljali o tome, ali su ljudi došli do zaključka da sam trudna samo zato što je Joca držao ruku na mom stomaku. Plan je bio drugačiji, ali eto, na kraju je moralo da se sazna na ovaj ili onaj način. Presrećni smo, rekla je Iva, a onda i otkrio kako je Joca reagovao kada je saznao da je u drugom stanju.

1/6 Vidi galeriju Joca Stefanović s devojkom Ivom Bojanović Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Pa, kako je drugačije mogao reagovati? Njegova želja je bila prejaka, bio je presrećan! Svi smo plakali od sreće kada su mu deca uručila kutijicu sa testom za trudnoću. Ne mogu vam opisati njegovu reakciju, to biste morali da vidite na snimku!

A to ću uskoro objaviti na Instagramu. S obzirom da sam ušla već u peti mesec, mislim da je i vreme da podelimo ovu radosnu vest, rekla je Iva.