Srna Lango priznala je da i dalje sisa palac, te da i dalje praktikuje naviku iz detinjstva.

Kako je otkrila, njeni roditelji se nikada nisu trudili da je odviknu od toga, a šokirala je izjavom da "ima i druge šifre koje su mnogo gore od sisanja prsta"

"Nesklona sam traumama"

- Pa da, ja ne znam šta je to toliko neobično. Moji nisu bili taj tip da me odvikavaju, da mi stavljaju prst u ljutu papriku. Izgleda da su previše sa mnom računali, jer su mislili da sam kapacitetna da rešim mnoge stvari koje nikad nisu rešene. Inače sam bila nesklona traumama, i sada sam nesklona traumama - započela je Srna Lango i šokirala izjavom da ima druge šifre koje su gore od sisanja prsta.

"Palac mi jedini i dan danas treba"

- Moja mama je celi život čekala da, kad mi se nešto desi zbog čega je ona mislila da sam ja u traumi, se šokira kad vidi koliko ja nisam u traumi. Jedino što mi je na svetu trebalo, mala me zvala "šuko", to je kao onaj utikač. To je taj palac koji mi i dan danas jedini treba i dalje i dalje sam bez trauma. Inače, imam i druge šifre koje su mnogo gore od sisanja prsta - rekla je glumica.

Ćerka popularne voditeljke

Srna je ćerka legendarne jugoslovenske spikerke i TV lica Dunje Lango, koja je ostavila dubok trag u medijima. Dunja, rođena kao Dunja Figenvald Puletić, bila je zaštitno lice informativnih i kulturno-zabavnih emisija RTS-a.

Tokom karijere vodila je prenose velikih muzičkih festivala, bila deo brojnih kvizova, uređivala i vodila evrovizijske programe, a od 1995. do 1999. godine stajala je iza popularne emisije Modni magazin. Glumila je u filmovima „Moja luda glava“, „Bez“ i „Bombaši“. Sa RTS-a se povukla u penziju 1999. godine, a preminula je 2015. u 74. godini. Mnogi smatraju da je Srna upravo od nje nasledila poseban šarm i prepoznatljivu lepotu.

Glumački put Srne Lango

Srna Lango je diplomirala glumu na FDU u klasi zajedno sa brojnim poznatim imenima – Katarinom Žutić, Rastkom Lupulovićem, Ivanom Žigon, Nenadom Jezdićem, Bojanom Maljević, Aleksandrom Srećkovićem Kubrom i drugima.

Na televiziji se prvi put pojavila u kultnoj seriji „Srećni ljudi“, a nakon toga nizala je uloge u projektima kao što su „Jelena“, „Nož“, „Istine i laži“, „Vikend sa ćaletom“ i mnogi drugi.

