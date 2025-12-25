Slušaj vest

Aleksandra Prijović očarala je sve sinoć svojim izgledom na trećem koncertu Emine Jahović u Beogradu. Aleksandra se za izlazak na koncert vrlo doterala, pa je sa obzirom da je u prestonici bilo jako hladno uz braon kožnu suknju i bež rolku bez rukava, ponela i luksuznu kratku bundicu od nerca.

Sve je to ukombinovala sa cipelama sa malom štiklicom, kao i braon tašnicom “botega veneta”.

1/13 Vidi galeriju Aleksandra Prijović na koncertu Emine Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Poznato je da Prija ne žali novac kad su u pitanju skupoceni nakit i krpice, pa je tako Sava centrom prošetala u bundici od nerca od 10.000 evra, tašnici od 3.000 evra, dok je zlatni nakit bio brenda “kartije” iz kolekcije “clash” - narukvica od 11.000 evra, miđuše 5.100 evra, a prsten 4.750 evra.