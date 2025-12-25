Slušaj vest

Tropiko bend, jedan od najpopularnijih pop sastava, poslednje dane pred spektakl u MTS dvorani, ostavili su za probe jer mu je prioritet da ton i zvuk budu na zavidnom nivou, kao i repertoar na kojem će se naći najveći hitovi poput "Zauvek tvoj", "Sve moje zore", "Misliću na tebe", "Namerno", "Samo idi", "Ako ti je do mene", "Onu moju" i drugi koji su obeležili 25 godina uspešne muzičke karijere.

Iako su pred ovakve događaje izvođači uvek napeti, atmosfera među Tropikancima prilično je euforična, što se zaključuje i po snimcima sa probe. Iako će ovo biti prednovogodišnji koncert, po prvi put će Tropiko bend publici pokazati nešto novo i drugačije, a emocije i uspomene sigurno će biti presudne te noći.

Tropiko bend s probe Izvor: Privatna arhiva

- Nikada nismo svirali prednovogodišnji koncert u Beogradu, obično smo tih dana radili korporativne žurke u tok duhu. Pripreme teku kap po loju, skoro pa je sve spremno za noć koja će za naš bend biti posebna. Ovog puta nećemo skakati sa bine i praviti improvizacije već će biti veče puno lepih uspomena i slavićemo sve ono što je bilo i što nam dolazi - rekao je pevač Aleksandar Cvetković.

