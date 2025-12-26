Slušaj vest

Voditeljka i novinarka Ruška Jakić prisetila se i progovorila o prevari koju je doživela od svog bivšeg supruga, te otkrila šta je uradila kada je saznala za njegovo neverstvo.

Ruška se udavala tri puta i isto toliko razvodila.

Najveća ljubav

- Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav. Tad je bio baš popularan, igrao je u onom filmu "Subotom uveče", vodio je "Dragstor ozbiljne muzike". On je bio u Radio Beogradu, ja polazim kući, prilazi mi jedan dečko i donosi mi buket cveća, kaže: "Evo Vam buket cveća od jednog mladog gospodina koji nema smelosti da Vam priđe." I ja se okrenem i vidim njega. Tako smo se upoznali. Sve je bilo lepo, kad smo prestali da se volimo, tad smo se i razišli. Svi su ga tada napadali kako je mogao da dozvoli da me izgubi.

Foto: Jasna Prolić

Drugi brak

U drugom braku je dobila ćerku Anu, ali ni on nije opstao.

- U drugi brak sam ušla sa čuvenim arhitektom Laletom Nadeždićem. Nikada nijednu ružnu stvar nisam rekla o svojim bivšim muževima, oni su svi bili deo mog života. Kako da ne pamtim Laleta po lepom kada sam sa njim dobila nešto najlepše na svetu - moje dete koje stalno ponavlja da je zahvalna Bogu što sam joj baš ja majka.

Treći brak

Treći brak je najduže trajao, ali je imao i najburniji kraj.

- Sa trećim mužem sam bila 13 godina, to je bio Voja Mulina, bubnjar iz Škulinog orkestra. Čuvena je priča kako me je on prevario. Nisam ni znala, dok me nisu obavestili. Otvorio je kafić, a žena koja je radila tamo, spremala mi je i kuću i stalno mi je govorila da svratim nekad u lokal. Pošto nikako nisam odlazila, jer nisam htela da se mešam u njegov posao, na kraju mi je rekla da ima ljubavnicu. To je bila pevačica, nije bila nešto mnogo poznata, pevala je u onom "Đerdanu". Dala sam mu 24 sata da izađe iz moje kuće i skloni mi se iz vidnog polja. Svi kažu da je hteo da se "ubije" što sam ga ostavila. Posle godinu i po dana, kada sam se hemijski očistila, pozvala sam ga na kafu i tada sam mu rekla: "Prema mom detetu si bio fantastičan, moja te majka volela više nego rođenog sina, bio si odličan domaćin, opraštam ti sve, jer je deo krivice sigurno negde i u meni". On je tada plakao kao kiša. I sa svekrvama sam se odlično slagala.

Kurir/Stil

