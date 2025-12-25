Slušaj vest

Finansijska agencija RH pokrenula je postupak jednostavnog stečaja potrošača nad imovinom Marijane Seifert, pobednice regionalnog Big Brothera iz 2011. godine, koja se vodi kao nestala od 27. aprila 2022. godine. Razlog za pokretanje postupka su dugotrajne blokade računa i neizmirene finansijske obaveze. 

Računi u blokadi duže od tri godine

Prema podacima iz zvaničnih evidencija, na ime Marijane Seifert registrovani su dugovi u iznosu većem od 1.400 evra, a blokada njenih računa traje više od tri godine. Među poveriocima se nalaze agencija za naplatu potraživanja Eos Matrix i Državni proračun RH.

Institucije postupaju po važećim propisima

Iako se za Marijanom Seifert i dalje traga i nema informacija o njenoj sudbini, nadležne institucije postupaju u skladu sa zakonskim okvirima koji se primenjuju na osobe koje nisu proglašene mrtvima. To znači da se finansijski i administrativni postupci sprovode nezavisno od njenog nestanka.

Porodica u neizvesnosti

Marijana Seifert nalazi se na zvaničnoj listi nestalih osoba od proleća 2022. godine, a njena porodica i dalje čeka bilo kakve informacije o njenom nestanku. 

Podsetimo, Marijana je u šou ušla kao mlada majka i supruga šibenskog pomorca s prezimenom Čvrljak. Iz šoua je izašla sa novom ljubavi, Nikolom Nemeševićem zvanim Boban Džunglica. Međutim, ni brak sa tim Srbijancem rođenim u Požarevcu nije dugo potrajao, nakon čega se Marijana udala za Zagrepčanina Karla Seiferta, sa kojim je dobila sina, svoje drugo dete. Sve je u životu atraktivne i kontroverzne Kninjanke delovalo kao da je došlo na svoje mesto do trenutka njenog nestanka. Ipak, iako Marijane nema, ona je i te kako „živa“ za svoje poverioce, zbog kojih je završila pred ličnim bankrotom.

