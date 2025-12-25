Slušaj vest

Ruška Jakić godinama je omiljeno TV lice sa bogatom novinarskom karijerom.

Nedavno je za Kurir otkrila da je prvo počela kao sekretarica, a zatim je prebačena u Bazar sa kojim je postigla tiraže o kojima se priča i dan danas. Krenula je od pisanog novinarska i govorila o razvojnom putu ka televiziji.

"Višak silikona a manjak pameti"

Foto: Zorana Jevtić

- U jednom trenutku kada sam otišla da uradim reklamu, Bane Vukašinović mi je rekao "Imaš stas, imaš glas, imaš harizmu, za tebe je televizija! Idi kući i razmisli da li si sposobna da podneses vrtoglavi uspeh i padove..." Tako sam krenula da radim "Beogradsku hroniku", a kasnije sam radila na Pinku koji mi je promenio celu karijeru. Od pisanog novinarstva sam krenula, čovek treba da se izbori. Ja sam radila, borila se i danas ne postoji niko ko ne zna za Rušku Jakić. To je poruka svim mladim ljudima, po neki od njih imaju više silkona a manjak pameti i talenta. Dođu na televiziju i misle da mogu samo da se slikaju. To je ogromnan rad, ja i danas učim - otkrila je Ruška i dodala:

"Uspeh ne zavisi od lepote"

- 29 godina traje moja emisija "Ljubav i moda", više nije ni važno gde se emituje jer danas svi gledaju mene. Kada sam na Pinku izgovorila: "Neki me vole, neki me mrze, a ja za sebe mislim da sam fantastična" ili "Skinite papuče svoga muža koji je pre deset godina otišao da kupi cigare i više se nije vratio, idite kod frizera i uradite nešto za sebe", tada su govorili svašta, a kasnije su svi bili oduševljeni... Gledalište mi je poverovalo, ne umem da lažem. Kroz svoje primere učim gledaoce kako slava i uspeh ne zavise od lepote, sililikona ili novca, već samo od toga koliko u sebe ulažete.

Ruška Jakić Foto: Printscreen/Instagram, printscreen YT, Kurir

"Neprijatelji su mi učinili uslugu"

Ruška je za Kurir govorila o padovima i uspesima.

- Bile su sankcije i putovala sam autobusom. Romi su me obožavali koji su me vodili i pokazali gde šta kupuju i tada sam se zapitala zašto to ja ne bih radila i na kraju sam otvorila štand na sajmu. Neprijatelji su mi učinili fantastičnu uslugu, svi su rekli: "Čuvena Ruška je propala, sada prodaje stvari na sajmu", a dolazili su da me vide... - govorila je Ruška i dodala:

- U životu čovek mora da ima džoker kartu. Ana je bila u Italiji bez oca i majke, jedno vreme sam radila na Jesenjinu i Košavi, a onda sam se vratila na televiziji, Bog je imao zadnju reč. Ne postoji ništa što ne može da se ispravi, nije sve tako crno, samo treba imati hrabrosti.

