Pevač Marko Tadić napravio je pravi spektakl novim spotom koji je sniman u Maroku, usred pustinje, a ceo projekat odiše luksuzom kakav se retko viđa na domaćoj sceni.

Kraljevski tretman

Kako saznajemo, Marko je tokom snimanja bio tretiran poput marokanskog kralja – raskošne lokacije, vrhunska produkcija i detalji koji jasno pokazuju da se na ovom projektu nije štedelo. Spot već sada važi za jedan od najskupljih na ovim prostorima.

Posebnu pažnju izazvala je lepa Marokanka koja se pojavljuje u glavnoj ženskoj ulozi. Njihova hemija u pustinjskim kadrovima deluje nestvarno – strast, misteriozni pogledi i filmska atmosfera zapalili su društvene mreže.

Foto: Luka Spremo

Spot

Spot je sniman više dana, često u ekstremnim pustinjskim uslovima – jakom suncu, pesku i visokim temperaturama – ali ekipa nije odustajala kako bi se dobili spektakularni, filmski kadrovi zalaska sunca, jahanja kroz pustinju i misteriozne scene koje daju posebnu težinu priči.

Foto: Luka Spremo

„Izgledalo je kao snimanje epskog ljubavnog filma u pustinji, a ne muzičkog spota“ - otkriva izvor.

