Reper Skaj Vikler, koji se nedavno treći put oženio i sa suprugom očekuje dete, ponovo je privukao pažnju javnosti iskrenim i potresnim priznanjem o dugogodišnjoj borbi sa zavisnostima. Gostujući u emisiji „Glam i drama“, muzičar je bez ulepšavanja govorio o periodu života koji je obeležila upotreba alkohola i nedozvoljenih supstanci, ali i o načinu na koji je uspeo da pronađe alternativu tom destruktivnom obrascu ponašanja.

Vikler je otkrio da je više od dve decenije bio zavisnik od različitih poroka, naglašavajući da je u jednom trenutku shvatio da mora da stane na put takvom načinu života.

- Ja sam preko 20 godina teški zavisnik i od alkoholizma i od narkotika i od svega. U jednom trenutku tome svemu je došao kraj. Onda je jednu zavisnost trebalo zameniti drugom -ispričao je reper.

Skaj Vikler proživeo teško poglavlje Foto: Dragana Udovičić, Zorana Jeftić, Antonio Ahel/ATAImages

Kako je objasnio, izlaz iz tog začaranog kruga pronašao je u aktivnostima koje mu pomažu da ispuni vreme, a da pritom ne ugrožava sebe niti ljude iz svog okruženja.

-U mom slučaju to su bili treninzi i video igre. Video igre su otprilike najbezbolniji način da ja potrošim svoje vreme, a da se ne olupam kao zvečka i da ne škodim sebi i ljudima oko sebe- rekao je Vikler, ističući koliko mu je važno da pronađe balans i stabilnost u svakodnevnom životu.

S obzirom na to da se trenutno nalazi u srećnom životnom periodu, sa novim brakom i detetom na putu, reper se osvrnuo i na pitanje da li ga je ljubav promenila kao osobu. Ipak, njegov odgovor bio je kratak i jasan.

-Ne, ljubav menja neke druge stvari - rekao je Vikler, aludirajući na to da su lične odluke i unutrašnja borba presudni faktori u promenama koje čovek prolazi.

Njegova ispovest izazvala je brojne reakcije javnosti, jer je još jednom otvorila temu zavisnosti, ali i pokazala koliko je važno govoriti otvoreno o ličnim problemima, bez skrivanja i ulepšavanja. Vikler je ovim priznanjem još jednom potvrdio da put ka stabilnijem životu često zahteva veliku hrabrost, iskrenost prema sebi i spremnost na promenu.

