Lepa Brena i Čedomir Jovanović javne su ličnosti koje imaju svoje lutke. Pevačica je još devedeetih dobila svoju igračku, a političar prošle nedelje.

Bivši funkcioner LDP-a se oglasio se povodom neobičnog poklona koji je dobio tokom novogodišnjih praznika  lutkice koja je izazvala brojne komentare i reakcije u javnosti. Kako je istakao, na ceo gest gleda sa dozom humora i razumevanja, smatrajući da je Nova godina vreme kada bi ljudi trebalo da se opuste i makar na kratko ostave po strani svakodnevne brige.

Ista kao pevačica

Lepa Brena ima svoju lutku Foto: Fejsbuk Printscreen, Printscreen/Instagram

 Objasnio koliko je ponosan

- Nova godina je i red je da se svi zabavimo i bar nakratko odmorimo od svih tereta koje nosimo u životu. Dobio sam tu lutkicu, poslali su mi je i nasmejao sam se – poručio je Jovanović.

Dodao je da mu nije problem da se o njemu govori ili piše, ukoliko to kod drugih ljudi izaziva pozitivne emocije.

- Ako je nekome lepo zbog toga, onda ne živim uzalud. Generalno, neka ljudi o meni govore i pišu sve što će ih učiniti pozitivnim - naveo je.

Jovanović je istakao da mu ne smetaju ni različiti simboli i poruke koje se vezuju za njegovo ime, bilo da je reč o lutkici ili bedžu sa natpisom „Čedo, oženi me“.

- Ako je to lutka, u redu je. Ako je bedž, isto tako. Ne menjam mišljenje ni u slučaju metroseksualnog muškarca ili tek venčanog, sa kim god žele - rekao je, naglašavajući važnost lične slobode i tolerancije.

U svojoj poruci osvrnuo se i na vrednosti koje, prema njegovim rečima, treba da budu iznad svih podela.

- Volite svoju porodicu i prijatelje i, ako možete, nemojte drugima to da ugrožavate – poručio je.

Na kraju se još jednom osvrnuo na praznični period, ali i na svoje planove za narednu godinu, ističući da se nakon terapija u januaru vraća životu kakav želi da vodi.

Zanimljivo mu

Čedomir Jovanović u fokusu Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram, Kurir Televizija

 Rešio misteriju 

- Posle kruga terapija u januaru vraćam se jedinom životu koji želim da živim planini, moru i teretani. To sam predugo sanjao i, uprkos svemu, stigao sam na korak od toga da bar taj san ponovo počnem da živim - rekao je Jovanović.

Za kraj je uputio poruku koja, kako kaže, najbolje oslikava njegov lični stav i pogled na život:

- Odustaćemo nikad, a ni tad- izričit je Čeda bio za kraj.

