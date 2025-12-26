LEPA BRENA I ČEDA JEDINI NA ESTRADI IMAJU SVOJE LUTKE! Političar ovo nije očekivao, te otkrio kako se oseća nakon iznenađenja: Ne živim uzalud
Lepa Brena i Čedomir Jovanović javne su ličnosti koje imaju svoje lutke. Pevačica je još devedeetih dobila svoju igračku, a političar prošle nedelje.
Bivši funkcioner LDP-a se oglasio se povodom neobičnog poklona koji je dobio tokom novogodišnjih praznika lutkice koja je izazvala brojne komentare i reakcije u javnosti. Kako je istakao, na ceo gest gleda sa dozom humora i razumevanja, smatrajući da je Nova godina vreme kada bi ljudi trebalo da se opuste i makar na kratko ostave po strani svakodnevne brige.
- Nova godina je i red je da se svi zabavimo i bar nakratko odmorimo od svih tereta koje nosimo u životu. Dobio sam tu lutkicu, poslali su mi je i nasmejao sam se – poručio je Jovanović.
Dodao je da mu nije problem da se o njemu govori ili piše, ukoliko to kod drugih ljudi izaziva pozitivne emocije.
- Ako je nekome lepo zbog toga, onda ne živim uzalud. Generalno, neka ljudi o meni govore i pišu sve što će ih učiniti pozitivnim - naveo je.
Jovanović je istakao da mu ne smetaju ni različiti simboli i poruke koje se vezuju za njegovo ime, bilo da je reč o lutkici ili bedžu sa natpisom „Čedo, oženi me“.
- Ako je to lutka, u redu je. Ako je bedž, isto tako. Ne menjam mišljenje ni u slučaju metroseksualnog muškarca ili tek venčanog, sa kim god žele - rekao je, naglašavajući važnost lične slobode i tolerancije.
U svojoj poruci osvrnuo se i na vrednosti koje, prema njegovim rečima, treba da budu iznad svih podela.
- Volite svoju porodicu i prijatelje i, ako možete, nemojte drugima to da ugrožavate – poručio je.
Na kraju se još jednom osvrnuo na praznični period, ali i na svoje planove za narednu godinu, ističući da se nakon terapija u januaru vraća životu kakav želi da vodi.
- Posle kruga terapija u januaru vraćam se jedinom životu koji želim da živim planini, moru i teretani. To sam predugo sanjao i, uprkos svemu, stigao sam na korak od toga da bar taj san ponovo počnem da živim - rekao je Jovanović.
Za kraj je uputio poruku koja, kako kaže, najbolje oslikava njegov lični stav i pogled na život:
- Odustaćemo nikad, a ni tad- izričit je Čeda bio za kraj.