Slušaj vest

Milica Todorović donela je odluku da nakon porođaja sačuva matične ćelije, čime je, kako se navodi, želela da obezbedi dodatnu sigurnost i mogućnost lečenja u budućnosti. Ova odluka sve je češća među javnim ličnostima, ali i roditeljima koji žele da na vreme razmišljaju o zdravlju svoje dece.

Puca od sreće i odgovornosti

Milica je, prema rečima izvora bliskog pevačici, ovu odluku donela promišljeno i bez dileme, smatrajući da je reč o važnoj investiciji u budućnost svoje porodice. Čuvanje matičnih ćelija nakon porođaja omogućava potencijalnu primenu u lečenju brojnih bolesti, zbog čega se sve više roditelja odlučuje na ovaj korak.

Ostvarila sve želje

Milica Todorović blista u trudnoći Foto: Printscreen Instagram

 Odgovorna mama

Iako o detaljima trudnoće i privatnog života retko govori javno, Milica Todorović je i ranije isticala koliko joj je zdravlje najvažnije, kako njeno, tako i zdravlje ljudi koje voli. Upravo iz tog razloga, odluka o čuvanju matičnih ćelija doživljava se kao logičan nastavak njenog odgovornog pristupa životu.

Pevačica se trenutno posvećena pripremama za novu životnu ulogu, dok publika i kolege iz javnog života upućuju brojne poruke podrške i čestitke. Milica, kako se navodi, želi da ovu životnu fazu proživi mirno, daleko od prevelike medijske pažnje, fokusirana na porodicu i budućnost.

Njena odluka još jednom je otvorila temu značaja čuvanja matičnih ćelija i podigla svest o savremenim medicinskim mogućnostima koje roditeljima stoje na raspolaganju.

Ne propustiteStarsSAD ĆE DA ME PITAJU ŠTO NISAM URADILA DONJE ZUBE: Milica Todorović žestoko odbrusila hejterima i USIJALA mreže! (VIDEO)
nemanja-nikolic--damir-dervisagic.jpg
StarsMILICA TODOROVIĆ ZNOJAVA I UTEGNUTA RASPAMETILA JAČI POL: Radi vežbe u uskim helankama, sve PRŠTI od seksepila!
nemanja-nikolic--damir-dervisagic.jpg
StarsMILICA TODOROVIĆ GORI U KUPAĆEM KOSTIMU! Pevačica u nikad vrelijem izdanju, zadnjica u PRVOM PLANU! FOTO
screenshot-33.jpg
StarsHVALA TI ŠTO SI MI SVRATILA U SAN, 7 GODINA NISI SA NAMA: Milica Todorović setila se voljene osobe i fanovima naterala SUZE NA OČI
toxic-tv-28112020-0017-1.jpg

BOLNA ISTINA O OCU DEE ĐURĐEVIĆ Izvor: Kurir