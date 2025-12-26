Slušaj vest

Milica Todorović donela je odluku da nakon porođaja sačuva matične ćelije, čime je, kako se navodi, želela da obezbedi dodatnu sigurnost i mogućnost lečenja u budućnosti. Ova odluka sve je češća među javnim ličnostima, ali i roditeljima koji žele da na vreme razmišljaju o zdravlju svoje dece.

Puca od sreće i odgovornosti

Milica je, prema rečima izvora bliskog pevačici, ovu odluku donela promišljeno i bez dileme, smatrajući da je reč o važnoj investiciji u budućnost svoje porodice. Čuvanje matičnih ćelija nakon porođaja omogućava potencijalnu primenu u lečenju brojnih bolesti, zbog čega se sve više roditelja odlučuje na ovaj korak.

Ostvarila sve želje

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović blista u trudnoći Foto: Printscreen Instagram

Odgovorna mama

Iako o detaljima trudnoće i privatnog života retko govori javno, Milica Todorović je i ranije isticala koliko joj je zdravlje najvažnije, kako njeno, tako i zdravlje ljudi koje voli. Upravo iz tog razloga, odluka o čuvanju matičnih ćelija doživljava se kao logičan nastavak njenog odgovornog pristupa životu.

Pevačica se trenutno posvećena pripremama za novu životnu ulogu, dok publika i kolege iz javnog života upućuju brojne poruke podrške i čestitke. Milica, kako se navodi, želi da ovu životnu fazu proživi mirno, daleko od prevelike medijske pažnje, fokusirana na porodicu i budućnost.

Njena odluka još jednom je otvorila temu značaja čuvanja matičnih ćelija i podigla svest o savremenim medicinskim mogućnostima koje roditeljima stoje na raspolaganju.