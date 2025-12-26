JK ZA DOČEK NG REPUJE SA DEDA MRAZOM! Pop diva utegnuta u crveni lateks, okružena Baba Mrazicama topi debeli minus: Od ovih scena nikome neće biti dobro (VIDEO)
Jelena Karleuša snimila je spektakularni novogodišnji šou program, koji će opet pomeriti sve granice regionalne scene.
Praznična poslastica
Pop zvezda za ovu priliku obukla je crveni kombinezon od lateksa u stilu s*ksi Baba Mrazice, koji je istakao sve njene atribute.
Jeleni su društvo pravili Deda Mraz i četa Baba Mrazica, a kao podlogu za snimak koristila je čuvenu pesmu Maraje Keri "All I Want For Christmas".
Pored ovog božićnog hita, vrela JK zapevala je sa Deda Mrazom svoj čuveni hit "Krimi rad", te će publika imati priliku da u najluđoj noći uživa u performansu i prazničnom repovanju.
Kako saznajemo, ovo je jedan od produkcijskih najzahtevnijih i najskupljih novogodišnjih šou programa na našim televizijama do sada, a ostaje da vidimo da li će nas Karleuša obradovati i nekom novom pesmom kao što je najavljivala.
"Radim nove pesme"
Jelena Karleuša poslednjih dana imala pune ruke posla, a u pauzama snimanja muzičkog takmičenja i pripreme svojih kandidata za Kurir je govorila i o Pinkovim zvezdama, ali i novim projektima.
- Radimo "Pinkove zvezde" punom parom. To je jako dobro i sve je viralno. Imamo ekstremnu gledanost i ponosna sam na taj projekat jer su startovale posle mnogo godina pauze. Odmah u startu smo udarili na "Zvezde Granda" koje su ipak decenijski format koji ima tradiciju i odmah smo ih zgazili. Imamo pravi izbor kandidata, radila sam juče ceo dan sa njima, a i danas ću. Ja imam veliko srce kao autobus i izabrala sam najviše kandidata. Radim nove pesme i spremam se za ono što svi očekuju. Situacija je takva da sam zbog nemilih događaja koja su se desila na moja poslednja dva velika koncerta za sada odlučila da ne radim velike koncerte dok se situacija u zemlji ne smiri i dok fašizam ne prestane da divlja.
JK o novogodišnjem programu: