Praznična poslastica

"Radim nove pesme"

- Radimo "Pinkove zvezde" punom parom. To je jako dobro i sve je viralno. Imamo ekstremnu gledanost i ponosna sam na taj projekat jer su startovale posle mnogo godina pauze. Odmah u startu smo udarili na "Zvezde Granda" koje su ipak decenijski format koji ima tradiciju i odmah smo ih zgazili. Imamo pravi izbor kandidata, radila sam juče ceo dan sa njima, a i danas ću. Ja imam veliko srce kao autobus i izabrala sam najviše kandidata. Radim nove pesme i spremam se za ono što svi očekuju. Situacija je takva da sam zbog nemilih događaja koja su se desila na moja poslednja dva velika koncerta za sada odlučila da ne radim velike koncerte dok se situacija u zemlji ne smiri i dok fašizam ne prestane da divlja.