Vesna Radusinović važi za jednu od najlepših i najintrigantnijih dama domaće javne scene. Književnica i intelektualka, poznata po svom šarmu, stilu i britkom umu, godinama je važila za san mnogih moćnih i uticajnih muškaraca. Ipak, njeno srce osvojio je samo jedan dugogodišnji partner i suprug, poznati voditelj Milomir Marić.

Pogledajte ko grli Vesnu Radusinovic Izvor: Kurir

Radusinovićeva je sada ponovo privukla pažnju javnosti, i to objavom nesvakidašnjeg snimka na društvenim mrežama. Naime, Vesna se pojavila u opuštenom izdanju, u toplini svog porodičnog doma, ali u društvu – ni manje ni više – nego Deda Mraza. Video odiše prazničnom atmosferom, smehom i vedrinom, a mnogi su primetili da Vesna izgleda podjednako elegantno i zavodljivo čak i u potpuno privatnom ambijentu.

Opasna žena

Snimak je za kratko vreme izazvao brojne reakcije i komentare korisnika društvenih mreža. Dok su joj jedni uputili komplimente na račun izgleda i duha, drugi su se našalili i zapitali ono što je svima odmah palo na pamet – gde je Milomir Marić? Njegovo odsustvo sa snimka dodatno je raspalilo maštu pratilaca, pa su se u komentarima nizale razne pretpostavke i duhovite opaske.

Ipak, oni koji dobro poznaju ovaj par znaju da Vesna i Milomir svoj privatni život vešto čuvaju daleko od očiju javnosti, te ne čudi što voditelj nije bio deo ovog prazničnog kadra. Uprkos tome, jedno je sigurno Radusinovićeva je još jednom pokazala da zna kako da zaintrigira, zabavi i ostane u centru pažnje, bez obzira na povod.