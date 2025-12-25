Slušaj vest

Jelena Karleuša iznervirala se nakon što su se u javnosti pojavile fotografije poznatih dama koje su prisustvovale koncertu Emine Jahović u Sava centru. Pop zvezdi je naročito zasmetalo to što su Aleksandra Prijović, Tea Tairović i Marija Mikić na koncert došle u bundama od prirodnog krzna, čiji je Jelena veliki protivnik.

- Samo ružne žene nose pravo krzno! Lepe i plemeniti žene nose veštačko krzno jer imaju milosti prema životinjama i vole životinje. Samo ružne žene, spolja i iznutra, misle da će okačiti mrtvu životinju na sebe i okititi se na njenim krznom, učiniti da nekome budu lepe. Zapravo, biće još ružnije. Milost prema životinjama je odraz plemenitosti, zdravog razuma i ljudskosti. Na ovoj slici je skup ružnih i glupih žena, bez mozga i srca - napisala je Karleuša.